Sergio Juste ya manda en el Hospitalet

El CE L’Hospitalet abre una nueva etapa con un hombre de la casa al frente del timón. Sergio Juste, hasta ahora segundo entrenador, fue presentado oficialmente como el nuevo inquilino del banquillo ribereño con un mensaje cargado de ambición: “Es un tren que no podía dejar pasar. Lo cierto es que no me esperaba esta oportunidad pero voy a dar el 100%. Trabajaremos para alcanzar el objetivo del club”.

El técnico tarraconense asume el reto de revertir la reciente dinámica negativa y llevar al equipo de vuelta a la senda del ascenso en un momento de máxima convulsión institucional. El Hospitalet solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, en el campo del Vilassar (1-4) y viene de una dolorosa derrota en su campo ante L’Escala (1-3). Su debut será mañana en el Alumnes Obrers ante el Vilanova.

Juste, que hereda un bloque a tan solo cinco puntos del líder, ha dejado claro en su presentación que, aunque comparte gran parte del ideario futbolístico de su predecesor, aportará matices propios para reactivar a la plantilla. “Pienso que estoy capacitado para revertir la situación; prometo meter horas y trabajar al cien por cien”, ha sentenciado ante la mirada del presidente, Antoni Garcia, y del director técnico, Javier de San Nicolás, quienes han respaldado su llegada.