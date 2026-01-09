Sergio Cortés, un salto de jerarquía para el Terrassa

La llegada de Sergio Cortés al Terrassa FC no es un fichaje más de invierno, sino una declaración de intenciones. El club incorpora a un futbolista hecho en categorías superiores, con recorrido, liderazgo y una comprensión del juego que trasciende las cifras. Un perfil que eleva el listón competitivo de la plantilla y que encaja de forma natural en la idea de Oriol Alsina, un técnico que conoce bien al jugador y sabe cómo exprimir su polivalencia.

Cortés aterriza en el Olímpic con cerca de 300 partidos acumulados entre Segunda B y Primera Federación, una experiencia poco habitual en la categoría. Su pasado reciente en el CE Sabadell, donde firmó 15 goles entre competiciones oficiales, confirma además que no es un centrocampista de paso corto, sino un futbolista capaz de influir en el marcador y asumir responsabilidades ofensivas.

Más allá de los números, su impacto se mide en matices. Cortés puede actuar como interior, mediapunta o incluso en posiciones más abiertas, ofreciendo soluciones tácticas a un Terrassa que busca estabilidad con balón y mayor capacidad para dominar escenarios complejos. Su lectura del juego y su criterio en la toma de decisiones aportan calma en contextos de presión.

Alsina encuentra en él a un aliado estratégico. Coincidieron en la UE Costa Brava y en el CF Badalona Futur, dos etapas en las que Cortés fue pieza clave en proyectos ambiciosos. Esa confianza previa acelera su adaptación y refuerza su rol desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo.

Formado en la cantera del CF Badalona y con una etapa en el Real Madrid, Cortés ha construido una carrera sólida en clubes exigentes como UCAM Murcia, Burgos, Cornellà o San Fernando. Dos títulos de Copa Federación avalan su perfil competitivo.

El Terrassa suma talento, pero sobre todo suma conocimiento del oficio. En una temporada marcada por la igualdad, la irrupción de Sergio Cortés puede ser el factor diferencial que transforme la ambición en resultados.