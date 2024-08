Sergio Cortés (Sabadell): "Estamos listos para la guerra"

El Sabadell comienza la Liga de Segunda RFEF el próximo domingo a las 19.00 en el exigente campo de San Gregorio ante el Torrent.

Una primera cita donde la entidad vallesana, clara favorita para el ascenso a Primera, llega con la buena noticia de la respuesta masiva de su afición. El club ha alcanzado ya la meta de los 3.500 socios y ahora la meta es superar la cifra de la pasada temporada, 3.812.

Hay optimismo en la grada arlequinada y también en la plantilla, pero aderezado con realismo. Sergio Cortés, una de las caras nuevas del equipo y que ya brilló con un golazo en el 94’ ante el Cornellà en Copa RFEF, destacaba que “hemos de ser conscientes de dónde jugamos cada semana, y estar preparados para todo”.

El extremo derecho badalonés de 30 años, que llega esta temporada desde el Badalona Futur, indicaba que “veo muy bien al equipo. Se ha trabajado bien en la pretemporada y todos estamos concienciados de dónde estamos y de lo que nos estamos jugando. Estamos listos para empezar la guerra”.

Cortés está muy recuperado de unas molestias que enturbiaron su inicio de pretemporada. El ex de Badalona, Cornellà, UCAM o San Fernando señala: “Cada día me encuentro mejor y mi objetivo es estar en el once. La competencia siempre es buena para el equipo y esto es una carrera de fondo".

"Son 34 jornadas y sería importante ganar el primer partido, pero sabemos que el Torrent no es fácil en su feudo. Estamos preparando bien el encuentro, sabiendo a dónde vamos y lo que nos toca hacer. Ante todo, trabajar mucho”, resalta el nuevo futbolista arlequinado.

El talentoso jugador catalán cree que “esta nueva categoría para el Sabadell, por suerte o por desgracia, es así. Tenemos que ser muy conscientes de dónde vamos cada semana, en cada salida. Debemos estar preparados, cambiar el chip y saber que un detalle decide un partido”.

El mensaje es claro: “Si llevamos la camiseta del Sabadell, no nos podemos dejar nada dentro. Tenemos que ir todos de la mano, remar juntos. Necesitamos estabilidad para la temporada”.