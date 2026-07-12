Sergi Serrano: “No hay mejor plan que estar en el Sant Andreu”

Tras pasar por el Espanyol, La Masia, sobrevivir al COVID en Andorra y convertirse en la sonrisa del Sant Andreu, Sergi Serrano encara su quinta temporada con el club de su corazón.

En el Espanyol se lo perdieron.

Cuatro años infantiles y cadetes pero me invitaron a irme y cuando eres pequeño es duro porque es club importante y me quedé desanimado.

Coetáneo de Ansu Fati.

En el Barça era un chaval compitiendo con Ansu Fati. Con 17 años eres más maduro, pero igualmente es una decepción.

Ese año en Andorra que pareció más exilio que aventura.

Fue raro. Demasiado tranquilo para un chaval de 19 años. Menos mal que coincidí con Adri Vilanova y vivíamos juntos, si no me habría vuelto loco. Jugué poco, pero aprendí mucho. A veces los fracasos te enseñan más que los éxitos.

Terrassa acabó siendo una camiseta más.

Fueron dos buenas temporadas, me encontré muy a gusto, aunque no hiciera grandes números, solo un gol.

Sant Andreu era algo más, el escudo.

Cuando bajamos contra el Salamanca me acordé de mí y yo me acordé de ellos. Fue volver a casa. Ya voy por la quinta temporada y ojalá sean muchas más. Este club se siente diferente.

Y una afición que obliga a tener un idilio.

Es de locos. Hasta hace poco estábamos en Tercera RFEF y la gente se entrega como si fuéramos el Barça. No hay pitos, solo apoyo. En los malos momentos siguen ahí. Tenemos mucha suerte.

De extremo a mediapunta reconvertido.

Antes iba por fuera y tiraba centros o regates. Ahora entro más por dentro, piso área y veo más portería. El fútbol sala de mis hermanos me ha dado esa picardía. Soy el mismo pero con más herramientas.

Ocho goles y cuatro asistencias, difícil no venirse arriba.

Si, muy contento. El año anterior me costó adaptarme y el míster no confiaba tanto. Me solté, cogí confianza y empecé a ver puerta. El próximo quiero seguir mejorando en todo, pero sobre todo de cara al gol, sin dejar de dar asistencias.

No es de conocer mundo.

Estoy muy cómodo aquí. La familia, los amigos del colegio, el club… Pero tampoco lo descarto. Me gustaría vivir la experiencia de jugar en el extranjero algún día. Pero mi prioridad es hacer disfrutar a esta afición y subir con el Sant Andreu.

Taito Suzuki si y quiere al Sant Andreu en el fútbol profesional.

Firmo ahora mismo. Tengo contrato y mi objetivo es ayudar a subir. Ojalá podamos dar el salto a Segunda división y luego más. Sería bonito vivirlo desde dentro.

Lo de inventar jugadas tiene que ver con el Diseño industrial.

Mis padres siempre me lo han metido en la cabeza y tienen razón. El fútbol no dura siempre. Estoy acabando la carrera. Me relaja y me da otra perspectiva. Cuando cuelgue las botas ya tendré un camino.

Disidente en la familia Serrano.

Mis hermanos Roger y Uri han destacado en fútbol sala. Los dos estuvieron en el Barça. Mi padre y mi madre no jugaron, pero nos llevaron a todos lados. Sin ellos no estaría aquí.

Tiene algo de mago.

Al principio yo también jugaba fútbol sala con ellos y se nota: regate corto, control de cerca, pisar balón…

El reencuentro que aún puede darse.

Sería brutal. Tenemos un grupo de WhatsApp donde comentamos todos los partidos. Cada uno tiene su camino, pero ojalá algún día podamos compartir vestuario aunque sea un amistoso. El fútbol en familia tiene otro sabor.

Mientras tanto, qué mejor que seguir de cuatribarrado.

Ahora mismo no hay mejor plan. Subir con el Sant Andreu al fútbol profesional y poder decir que ayudé a llevar este club donde se merece. Mientras, seguir disfrutando y haciendo disfrutar. Al final eso es lo que queremos todos.