De septiembre a junio será Abril para el Nàstic

El Gimnàstic ya tiene al portero que tanto había perseguido. Vicent Abril, formado en la cantera del Valencia desde benjamín, quien se convierte en nuevo jugador grana tras el acuerdo definitivo de cesión alcanzado el pasado lunes por la tarde entre ambos clubes.

El de Castelló de la Ribera llega con el objetivo claro de seguir creciendo y, sobre todo, de pelear de igual a igual por el puesto bajo los tres palos. El Valencia apuesta por él como portero de futuro. Su llegada cambia por completo el panorama de la portería. Gaizka Ayesa, fichado este verano como titular teórico después de haber sido indiscutible en Primera RFEF con el Alcorcón, se ve ahora obligado a competir con su n uevo compañero, con cláusulas por partidos jugados. Lo que debía ser un año de continuidad y liderazgo se transforma en una exigente y constante batalla por la titularidad.

Abril no ha debutado todavía en partido oficial con el primer equipo del Valencia, pero ha estado convocado en numerosas ocasiones durante las tres últimas temporadas como tercer portero. La continuidad de Cristian Rivero y el fichaje de Kayne van Ovelen cerraron su salida de Mestalla.

En el filial disputó 19 partidos la pasada campaña, más que ningún otro guardameta de la plantilla. El culebrón se alargó semanas porque el Valencia no quería dejarle marchar mientras no tuviera cubierta la portería del primer equipo. Otros clubes, entre ellos el Sabadell, mostraron interés, pero el Nàstic siempre apostó fuerte por él. “O Abril o Abril”, era la consigna.

Con la operación cerrada, Xisco Campos dispone de dos porteros de garantías y de un duelo interno que elevará el nivel del equipo. Abril se incorpora a un proyecto completamente renovado y se convierte en una de las piezas clave antes del inicio de la Liga.

Por otra parte, el Nàstic presentó ayer a Darío Ramírez, Carlos Segura, Borja Sánchez y Meshak Babanzila, cuatro de los numerosos fichajes que ha llevado a cabo el equipo grana.