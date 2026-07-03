Senabre, segunda temporada

La UE Cornellà ha hecho oficial la continuidad del técnico Ignasi Senabre para la temporada 2026/2027, en la que será su segunda campaña consecutiva al frente del club verde. La decisión llega tras un curso en el que el equipo rozó el éxito al clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda RFEF.

A pesar de ganar el partido de ida de las semifinales autonómicas con un contundente 4-1, el conjunto del Baix Llobregat cayó eliminado en la vuelta ante el CF Badalona por 3-0, despidiéndose de la final debido al criterio de la clasificación liguera. Aún así, la directiva mantiene su firme confianza en el entrenador barcelonés de 37 años para liderar un proyecto deportivo que sigue bajo el foco mediático tras la reciente adquisición de la entidad por parte de Leo Messi.

Al confirmarse su renovación, el propio Ignasi Senabre valoró el nivel del vestuario y mandó un mensaje muy claro y ambicioso a la afición de cara al nuevo curso. El técnico aseguró que la temporada pasada tenían plantilla para jugar el playoff, pero advirtió que para este próximo año van a ser muy ambiciosos y van a trabajar con el único objetivo de conseguir el ascenso. Con estas declaraciones, el entrenador asume la presión de situar al Cornellà en los puestos más altos de la tabla desde el primer momento, buscando evitar los errores del tramo final de la última campaña.

De esta manera, el técnico iniciará la pretemporada este verano con la misión de moldear una plantilla competitiva junto a la dirección deportiva de la entidad verde. El reto para esta segunda temporada será mayúsculo, ya que la exigencia institucional ha subido y el club busca una estabilidad que se traduzca en resultados inmediatos sobre el césped. Senabre tendrá la oportunidad de confeccionar el equipo a su medida desde el inicio con la meta fija de dar el salto definitivo de categoría en la campaña 2026/2027.