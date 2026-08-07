Semifinales de lujo en el Històrics

El Torneig d’Històrics del Futbol Català llega a su 40ª edición con un cartel de altura en su fase final. Las semifinales que se disputan este sábado en el Municipal del Guinardó reunirán a cuatro históricos y ofrecerán un doble atractivo: el derbi catalán entre la UE Sant Andreu y el CE Europa, y el duelo entre el CE l’Hospitalet y el CF Badalona.

Un adelanto de lo que se verá esta temporada en Primera RFEF y en Tercera RFEF catalana. El derbi vuelve antes de lo esperado. Tras una temporada sin el clásico enfrentamiento entre quadribarrats y escapulats, ambos equipos se miden este sábado a las 20.00 horas. Sant Andreu y Europa llegan invictos a la cita después de dominar sus respectivos grupos.

Los de Nou Barris superaron por la mínima a la UA Horta (1-0) y golearon al FC Martinenc (3-0). Los del Gràcia, por su parte, vencieron con claridad al AE Prat (3-0) y se impusieron al CF Vilanova (2-1).

El Hospitalet defiende el título

En la otra semifinal, a las 18.00 horas, el CE l’Hospitalet, vigente campeón, se medirá al CF Badalona. Los riberencs se clasificaron tras imponerse al Reus FC Reddis por 1-0 gracias a un gol de Boris Garros. El Badalona, por su parte, resolvió su grupo con autoridad al derrotar al CE Júpiter por 3-0.

Y aunque se trate de un torneo amistoso de pretemporada, ambos partidos se disputarán con máxima intensidad. El ganador de cada semifinal se clasificará para la final, que se jugará el domingo 9 de agosto a las 19.00 horas en el mismo escenario. El Guinardó se convierte así, un año más, en punto de encuentro obligado para los aficionados al fútbol de casa.