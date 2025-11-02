Semana fantástica para el Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis vive días de gloria. Tres triunfos en una semana coronaron la fiesta rojinegra, culminada con una goleada contundente ante el Atlètic Balears (4-0) en un Municipal entregado. El equipo de Marc Carrasco aprovechó su superioridad numérica desde el minuto cinco para firmar un partido brillante y efectivo.

La temprana expulsión de Jaume Pol marcó el encuentro y allanó el camino para los locales, aunque el Balears no se rindió y exigió a Pacheco en varias acciones. Con el paso de los minutos, el Reus impuso su ritmo y Xavi Jaime abrió la lata con la serenidad del capitán.

El Balears respondió con orgullo, pero el poste y la falta de acierto frustraron cualquier intento de reacción. Tras el descanso, otra genialidad de Xavi Jaime amplió la ventaja y calmó los nervios.

Con el marcador controlado, el Reus desplegó su mejor fútbol: combinaciones rápidas, amplitud por bandas y un juego coral que desbordó a su rival. Serrano y Ricardo Vaz pusieron la rúbrica a una actuación redonda.

El 4-0 refleja la madurez y confianza de un equipo que ha recuperado su mejor versión. En el Baix Camp la ilusión no se apaga: el Reus sonríe, juega y convence.

FICHA TÉCNICA

Reus FCR: Pacheco; Beni, Pol Fernández, Recasens, Alarcón, Casals (Fernández, 76'); Toscano, Xavi Jaime (Serrano, 61'), Folch; Ricado Vaz, Fran Carbià (Torrents, 61').

At. Baleares: Pablo García; Iván López, Jaume Pol, A. Pérez, Castell (Andone, 60'); Gabriel (Miguelito, 77'), Gerardo (Bejarano, 70'), Jofre, Taffertshofer, Keita (Durán, 70'); Jaume Tovar (Morillo, 60').

Goles: 1-0 (23'): Xavi Jaime. 2-0 (54'): Xavi Jaime. 3-0 (80'): Ricardo Vaz. 4-0 (90'): Serrano.

Árbitro: Kevin Javier Moreno (Colegio murciano). Amarillas a Xavi Jaime, Alarcón. Roja a Jaume Pol (5').

Campo: Municipal.