La selección catalana suma un punto en su debut

Un punto para iniciar la competición. La Selección Catalana Amateur logró un empate en el estreno en la Fase Estatal de la Copa Regiones UEFA. El duelo entre Catalunya y la Comunitat Valenciana no ha pasado del empate a cero inicial y ambos conjuntos suman los primeros puntos en el estreno antes de competir en el segundo y definitivo duelo de esa primera fase. Tras el partido se ha realizado una tanda de penaltis a efectos clasificatorios en los que la selección valenciana ha salido vencedora. El combinado catalán ha jugado con la camiseta del 125 aniversario de la Federación Catalana de Fútbol y lo ha defendido con orgullo por seguir con opciones de cara el partido del domingo contra Madrid.

Mucha igualdad en el inicio del duelo entre los dos combinados. Máximo respeto entre Cataluña y la Comunidad Valenciana por poner las ideas sobre el césped y desplegar el juego preparado durante las semanas previas. Catalunya poco a poco fue ganando posesión ante una selección que tampoco renunció a jugar el balón. En el minuto 7 ha llegado la primera llegada por la CATUEFA con un remate de Marc Roquet que ha bloqueado la defensa valenciana. Por su parte, la selección dirigida por el ex jugador Andrés Palop, respondió la primera acción catalana con un disparo lejano de Alex Blanco que se marchó desviado por encima del larguero. Tres minutos después, el combinado valenciano tuvo la acción más clara de primer tramo aprovechando el error de la defensa de Catalunya. Ricki Calamardo, providencial, evitó el disparo enviando el balón al córner.

A la media hora de partido, la CATUEFA tuvo la ocasión más clara de la primera parte. Un rechace dentro del área de la defensa valenciana lo ha aprovechado Guillem Porta llegando desde segunda línea pero su remate se ha ido rozando el larguero de la portería. Los últimos compases de la primera parte han sido de tú a tú con máxima igualdad llegando a finales de los primeros 45 minutos con el empate a cero en el marcador.

En la reanudación, Gerard Roca ha movido el banquillo y ha dado entrada a Master Omar y Adrià López para tener más opciones al ataque catalán. A los cinco minutos llegó la acción más clara con una falta a dos metros del área que Roger Garcia estrelló en la valla defensiva. El rechace, a pies de Adrià López ha salido por fuera la portería valenciana. Catalunya siguió con el plan de partido y dispuso de ocasiones para abrir el marcador pero sin la efectividad de cara portería. La Comunitat Valenciana, por su parte, estableció muy sólidas las líneas defensivas y construyó su juego cayendo a banda derecha.

En el tramo final de partido, Adrià López ha tenido el gol de cara después de una asistencia de Marc Roquet al segundo palo pero desgraciadamente el remate ha salido rozando el palo. Cataluña lo ha probado con insistencia en los últimos minutos pero finalmente se ha llegado a finales de los 90 minutos con el empate a cero inicial.

FICHA TÉCNICA

COMUNITAT VALENCIANA: Pablo Coronado, Javier Giménez, Wanjala, Jose Andujar, Carlos Panades, Victor Julia 'Juli', Albert Osoro, Pedro Sempere, Aitor Saez, Alex Blanco, Victor Pacheco. Suplents: Jose Martinez Martorell, David Martínez, David Martínez, Marcos Tomé, Amine Bouhou, Erik Martínez, Fran Garcia.

CATALUNYA: Albert Alfonso, Xavi Murcia, Carles Gallardo, Ricki Calamardo, Raul Ferrer, Guillem Escarrabill, Alberto Salamanca, Guillem Porta, Roger Garcia, Jan González, Marc Roquet. Suplents: Master Omar, Adrià López, Marc Canteras, Agustín Mora, Pol Reñe, Pius Quer.

ÀRBITRO: A. Enric Bureu Mendez. Amarillas a Alberto Salamanca (34'), Xavi Murcia (90'); Lázaro (90')

CAMPO: Ciutat Esportiva Damm (Barcelona)