La selección catalana amateur se prepara para su debut en la Copa de Regiones de la UEFA

La Selección Catalana Amateur entra en su recta final de preparación para la Fase Estatal de la Copa de Regiones de la UEFA, que se disputará del 28 al 30 de noviembre en la Ciudad Deportiva Damm. El combinado dirigido por Gerard Roca completará esta semana dos entrenamientos clave antes de iniciar, el jueves, la concentración oficial previa a su estreno competitivo del viernes.

La FCF confirmó que todos los partidos del torneo podrán seguirse en directo a través del canal oficial de la RFEF en YouTube, garantizando una cobertura abierta para aficionados de Cataluña y del resto del Estado.

Cataluña ha quedado encuadrada en el Grupo 3, junto a Madrid y Valencia, dos de las selecciones más competitivas del panorama amateur estatal. Solo el campeón del grupo avanzará a la siguiente fase de la competición.

Lista de convocados:

FC Atlètic Sant Just: Jan Antoni Gonzàlez Oller

Can Vidalet: Pol Reié Giralt

Fundaciò Esportiva Grama: Marc Canteras, Guillem Escarrabill, Roger García y Adrià López

CFJ Mollerussa: Guillem Porta

Montañesa: Eric Fernández

CF Peralada: Carles Gallardo, Llorenç Busquets, Master Omar.

CP San Cristóbal: Ricardo Calamardo, Raúl Ferrer

UE Tona: Xavi Muriel y Marc Roquet.

UE Vic: Alberto Salamanca, Pius Quer, Agustín Mora.

Vilanova Geltrú: Albert Alfonso