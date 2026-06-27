Segura y Astals, las primeras bajas

Llegan los primeros adiós en el conjunto arlequinado, obligado a reformular su plantilla después de conseguir su segundo ascenso consecutivo y plantarse en Segunda División.

La primera salida es la de Sergi Segura, lateral izquierdo que ha disputado 26 partidos esta temporada, 14 de ellos como titulares. Segura llegó el pasado curso procedente del Mérida de Primera RFEF, con el que estaba teniendo una triste participación, y se convirtió en un hombre clave para David Movilla, logrando el ascenso a Primera RFEF participando en 19 encuentros, todos ellos como titular.

Anteriormente, se había formado en la cantera del Leganés, para después pasar por el Navalcarnero de Segunda B, bajar a Tercera para enrolarse al Pozuelo de Alarcón y al Guadalajara, con el que logró el primer ascenso de su carrera a Segunda RFEF y con el que se convirtió en un jugador destacado de la cuarta categoría del fútbol español.

No se espera que sea la única baja en al línea defensiva, pues el Sabadell parece necesitar refuerzos en prácticamente todas las posiciones para poder afrontar con plenas garantías su regreso a la categoría de plata.

En ello está inmerso su director deportivo Lucas Viale, recientemente renovado, y que se encuentra en busca de talento que pueda acercarle a la salvación en su primer curso en el fútbol profesional de pleno.

Tampoco continuará, al menos de momento, David Astals. El futbolista formado en la cantera arlequinada ha sido una pieza clave para Ferran Costa durante este curso, disputando 36 partidos (34 como titular) y alcanzando los 2.833 minutos, anotando dos goles.

Pese a sus grandes registros, debe volver al Ibiza de Primera RFEF, club que posee sus derechos y que lo cedió al conjunto arlequinado. Pese a ello, no se descarta que el club pueda moverse para volver a solicitar una cesión o adquirirlo definitivamente.