Segundo test en Can Dragó

El CE Europa regresa este sábado a Can Dragó donde disputará su segundo partido después del que fue el de su debut ante el Hércules la pasada jornada. El cuadro escapulado se mide a la SD Tarazona con la ambición de prolongar una racha de seis partidos sin conocer la derrota, una dinámica que le mantiene en la zona noble de la tabla.

Aday Benítez ha hecho hincapié en la necesidad de recuperar la pegada. Pese a que el equipo atraviesa un momento de fútbol brillante, el vestuario reconoce que la falta de acierto en los metros finales privó al conjunto de sumar de tres en tres en la última cita. "Tenemos claro el camino, pero debemos ser resolutivos", apunta Aday, que hacía un llamamiento a la afición para que Can Dragó vuelva a ser una caldera que empuje en este tramo decisivo.

La gran novedad de la jornada es la incorporación de Carlos González, el último refuerzo invernal que se suma a la lista de "caras nuevas" junto a Jay, Fran Gil, Jordi Bas y Josu Gallastegi. La disponibilidad de Carlos y Jay ofrece a Benítez un abanico de variantes ofensivas vital para perforar la defensa de un Tarazona que destaca por su rigor táctico. Sin embargo, el Europa no podrá contar con Campeny por sanción, ni con los lesionados Joan Puig, Adam, Ibuki y George Andrews, quedando pendiente hasta última hora el regreso de Sgrò y Àlex Pla.

El rival, la SD Tarazona, llega a Barcelona herido tras perder su primer partido en casa de la temporada, pero con el aval de haber encadenado seis jornadas invicto previamente. En el partido de ida (0-0), los aragoneses ya demostraron ser un bloque rocoso que castiga los errores a la espalda de la defensa. "Saben perfectamente a qué juegan; dominan las segundas jugadas y son letales al espacio", advirtió Aday Benítez en rueda de prensa. Este sábado, el Europa tiene el reto de romper el equilibrio y demostrar que Can Dragó es el hogar definitivo de un equipo que no sabe perder.

18:30 h. Esport3 | LaLiga+

Can Dragó

Aleksandar Ivaylov