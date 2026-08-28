Segunda prueba en Montilivi

El técnico del Girona valora la buena actitud del equipo, confía en competir bien en Montilivi y el club cierra la llegada del lateral Boñar del Atlético B mientras acelera la operación salida.

El Girona FC se prepara para recibir a la UD Las Palmas en Montilivi (21:30 h, LALIGA TV HYPERMOTION y Orange Fútbol 2). El entrenador rojiblanco, Quique Álvarez, compareció ante los medios y dejó claro que espera un partido exigente. “Las Palmas es un rival duro y más cuando empiezas con dos victorias. Con el balón lo hacen muy bien, es un equipo muy bien colocado y tiene jugadores importantes arriba que hacen daño. Las Palmas viene con la moral alta, tienen una idea muy clara de juego”, explicó el técnico gerundense.

Álvarez puso en valor el trabajo de la semana y la predisposición del grupo. “Espero ver un Girona competitivo. Esta semana he visto muy buena actitud de todos”, señaló. Sobre la elección del once, fue claro: “Yo siempre pongo a los jugadores que física y mentalmente están preparados para competir”.

En la recta final del mercado de fichajes, Viktor Tsygankov, Arnau Martínez, Minsu Kim e Iván Martín han protagonizado las salidas más recientes en el Girona FC. El club catalán ha acelerado su “operación salida” en las últimas horas de agosto para reestructurar su plantilla.

Como contrapartida, ha cerrado el fichaje del lateral Boñar, procedente del Atlético B. El míster se mostró confiado en el futuro inmediato: “Estoy seguro de que al final del mercado tendremos un muy buen equipo”. Por último, destacó el factor campo y el apoyo de la afición: “Jugamos ante nuestra afición y estoy convencido de que competiremos bien”.