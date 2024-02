El Santboià se encomienda a Albert López

Albert López debutó en el banquillo del Santboià el pasado domingo ante el Palamós (1-1), con el objetivo de eludir el descenso. La abultada derrota en la jornada anterior ante el Horta (4-0) precipitó la salida de Isaac Fernández.

El nuevo técnico no consiguió acabar con la mala racha del equipo, que acumula ya ocho jornadas sin conocer la victoria, pero sumó un punto que de momento, le mantiene fuera del descenso por su mejor goal average con el Palamós, también con 19 puntos. Ambos equipos empataron también a uno en el partido de ida.

Albert López no es ningún desconocido en el Santboià, no obstante oficiaba como segundo entrenador la temporada pasada, cuando se consiguió el ascenso a la Lliga Elit. En su trayectoria, además, cabe mencionar sus ascensos con el CP Sarria y con el Can Buxeres.

El Santboià, además, se ha reforzado con Ronald Stiven, delantero procedente del fútbol colombiano. El jugador ya ha estado convocado en los dos últimos partidos.