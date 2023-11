El Santboià confirma su mejoría

Los de Isaac Fernández suman su tercer victoria consecutiva El Lloret empieza a perder fuelle y esta vez cayó con merecimiento

Tercera victoria consecutiva de un Santboià que parece haber cogido la onda de la categoría, ante un Lloret que va perdiendo fuelle en estas últimas jornadas.

La primera parte empezó con dominio alterno. Hacia el minuto 22, Rubén pudo marcar para los locales; era el preámbulo del primero. Este llegó tras un fallo de la defensa de los de Valldosera, que regalaron el balón a Laborde, que no perdonó. Poco después, gran jugada del mismo Laborde por banda derecha que cedió a Guille Marín, que logró el 2-0.

El Lloret pudo meterse en el duelo pero desaprovechó una doble ocasión donde Amadou remató de cabeza al larguero, y el rechace lo recogió Pep Roca, que chutó fuera.

En la segunda mitad, hubo ocasiones por las dos partes, hasta que en un contragolpe, Casillejo cedió a Rubén, que tras zafarse de la defensa, finiquitó el partido con un gol a la escuadra. El luminoso no se movió más y los puntos se quedaron en casa.

Can Vidalet 0-1 Europa B: El líder no falla

Esplugues.- No consigue reaccionar el Can Vidalet, que empezó muy bien la campaña pero suma tres derrotas consecutivas. El líder, el Europa B, rentabilizó las suyas para mantenerse en lo más alto de la tabla. Antes del descanso, Juwara firmó el único tanto del encuentro. En los últimos minutos El Molí empujó y el Can Vidalet tuvo las suyas, pero no marcó.

Figueres 2-0 Valls: El Valls no se encuentra lejos de su casa

Figueres.- Los ampurdanenses aprovecharon que el Valls es otro equipo lejos de El Vilar para afianzarse en la zona media de la tabla. Noureddine abrió el marcador en la primera mitad con un zapatazo directo a la escuadra. Bach pudo marcar el segundo antes del descanso, pero topó con el poste. Vergara consiguió el segundo para un merecido triunfo.

Viladecans 2-1 Rubí: Galán hace reaccionar al Viladecans

Viladecans.- El Viladecans rompió con su mala dinámica y sumó la segunda victoria de la temporada gracias al tardío tanto de Galán, que dejó sin premio al Rubí y los de Jordi Peris caen hasta la decimotercera plaza. El propio Galán había adelantado a su equipo al inicio del duelo pero Sergi Monsó igualó e hizo peligrar la victoria del Viladecans.

Horta 2-0 Sants: Los de Camilo cogen aire

Barcelona.- Los de Juan Camilo siguen con su buena dinámica reciente y consiguen salir de las plazas de descenso. Tercer triunfo en los últimos cuatro partidos, este ante un Sants que se hunde como colista. Vidal marcó en la primera, y Vilajosana en la segunda.

Palamós 0-4 Sabadell B: El filial sigue la estela del líder

Palamós.- Victoria contundente del filial arlequinado, que se coloca segundo y hurga en la herida del Palamós. El encuentro se marchó al descanso con ventaja mínima para los visitantes, pero en poco más de quince minutos de la segunda quedó liquidado.