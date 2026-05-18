Sant Joan obra el milagro en Vilatorrada

El FC Joanenc ha firmado una de las páginas más brillantes de su historia reciente en Primera Catalana. Hace solo ocho jornadas, el panorama era desolador: penúltimos y hundidos a ocho puntos de la salvación. El descenso parecía un destino inevitable para un bloque castigado por los resultados. Sin embargo, la dirección deportiva dio un timón definitivo con la salida de Eloi Euras.

La llegada de Xavi Navarro al banquillo supuso una revolución total en el vestuario. El nuevo técnico ha obrado un auténtico milagro futbolístico en un tiempo récord. Bajo sus órdenes, el equipo ha sumado 17 puntos de 27 posibles. Una racha espectacular de ritmo de 'playoff' que ha dado la vuelta a la tortilla. El Joanenc llega a la última jornada con cinco puntos de margen.

La permanencia ya es matemática. Más allá de la heroicidad numérica, el éxito radica en un modelo identitario innegociable. El Joanenc compite con el orgullo de cuidar y potenciar el talento de su casa. Hasta quince futbolistas de la actual primera plantilla se han formado en el fútbol base. Además, esta temporada han debutado nueve jugadores procedentes del filial y del Juvenil A. Toda una declaración de intenciones que da valor al club.

El sentido de pertenencia se refleja en nombres propios que ya son mitos locales. Omar Hortal representa la fidelidad máxima: llegó al club siendo un niño en etapa prebenjamín. Su épico gol en el añadido contra el Sants abrió el camino de la esperanza. Este fin de semana, su golazo ante el Igualada desató la locura de la salvación. Hortal personifica el espíritu de un bloque indomable que nunca dejó de creer.

La valentía de Navarro con la base se vio en momentos de máxima presión. Uri Molero e Iker Martín, ambos criados desde prebenjamines, asumieron galones sin dudarlo un segundo. Martín, portero del filial y sénior de primer año, debutó ante el Poble Sec. Las bajas de los dos porteros titulares no frenaron una apuesta que acabó en goleada por 4-0. Un partido que ejemplifica que la cantera responde en las citas grandes.

La plantilla del Joanenc destaca por una insultante juventud que asegura el futuro de la entidad. Hombres como Biel Castilla, clave ya en el pasado ascenso siendo juvenil, lideran la quinta. Junto a él, los Jan Fuentes, Noel Olmedo, Dani Cayuela o Gabri Bestard aportan frescura. La lista de diamantes se completa con el descaro de Aleix Oliveras y Bernat Serrano.