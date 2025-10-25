El Sant Andreu, a por la tercera

El Sant Andreu atraviesa su mejor momento de la temporada tras encadenar dos victorias consecutivas, la última en un campo exigente como el del Reus Reddis. Los de Natxo González quieren dar continuidad a su racha este sábado en el Narcís Sala, donde recibirán al Torrent CF, un rival que llega con una dinámica irregular.

El vestuario andreuenc se muestra animado pero prudente. Noel Carbonell, titular en la pasada jornada, destacó el valor del triunfo fuera de casa: “La victoria en Reus nos da más fuerza para afrontar el próximo partido, y más sabiendo que jugamos en casa, con toda la grada con nosotros. Estamos animados, ahora más tranquilos después de sumar puntos.”

Pese a la buena racha, el equipo tendrá la baja de David Pons, que sigue con molestias físicas. En el cuerpo técnico insisten en mantener la concentración: el Torrent, aunque no atraviesa su mejor momento, ya ha demostrado ser un equipo capaz de complicar a cualquiera.

El Terrassa FC, por su parte, afronta un desplazamiento importante tras una semana complicada. La derrota por 1-4 ante el Espanyol B dolió en el Olímpic, y el equipo de Víctor Bravo quiere reencontrarse con la victoria este sábado ante el Castellón B, un filial joven, ofensivo y muy vertical.

El técnico egarense reconoció que el equipo necesita más contundencia y anticipó rotaciones en el once: “En cuanto a juego estuvimos bien, pero hemos de ser más sólidos. Recibimos demasiados goles y eso nos está penalizando. Habrá cambios porque hay jugadores que se lo están ganando.”

Con solo una victoria en los últimos cinco partidos y a un punto del descenso, el Terrassa necesita sumar para recuperar confianza y no perder contacto con la zona media. La cita en Castellón se presenta como una oportunidad decisiva para revertir la tendencia.