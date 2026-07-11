El Sant Andreu suma los goles de Jaume Tovar

Pese a no conseguir el ascenso de categoría con el Atlético Baleares, tras caer en la final del play-off contra el Real Jaén, el ariete Jaume Tovar jugará la próxima temporada en Primera RFEF. Eso sí, lo hará vistiendo la elástica de la Unió Esportiva Sant Andreu, que de esta forma se asegura uno de los delanteros más codiciados del mercado, después de que la pasada temporada se convirtiera en el máximo artillero de la categoría facturando 21 tantos.

Esta será la segunda experiencia fuera de las islas baleares para Jaume Tovar, que debutó con solo 15 años en la Tercera RFEF de la mano del Sóller. Después de una gran temporada en Regional Preferente, con ascenso incluído, con solo 18 años (firmó 21 goles en 35 partidos), dio el salto al filial del Mallorca B, con el que marcó 12 y 11 goles en dos campañas en Tercera RFEF.

El siguiente curso probó por primera vez fortuna fuera de las islas, pero solo duró una campaña, sin llegar a ser demasiado importante en el Mérida de Segunda B (10 partidos de titular de 20 posibles, anotando 2 goles).

Entonces, decidió volver al filial del Mallorca, con el que consiguió el ascenso a Segunda RFEF siendo una pieza clave, anotando 13 goles en 27 partidos. El siguiente curso perdería la categoría con el filial bermellón, pero él seguiría siendo la referencia ofensiva, marcando 6 tantos en 26 partidos.

Pese a no mantenerse en la categoría, sus buenas actuaciones llamaron la atención de la Peña Deportiva, también en Segunda RFEF, con la que fue hombre clave en su permanencia (13 goles en 35 partidos).

De ahí dio el salto al Atlético Baleares, y tras una primera campaña discreta con 6 goles en 21 partidos, el pasado curso se destapó firmando 21 tantos en 36 encuentros. Ahora, refuerza el ataque del Sant Andreu, que como él se estrenará en Primera RFEF.