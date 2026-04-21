Sant Andreu, Sant Narcís y San Natxo

La UE Sant Andreu ha vuelto. Once años después, el pueblo de Sant Andreu de Palomar recupera su sitio en el mapa del fútbol de bronce, pero lo hace con la consciencia de quien acaba de cruzar, en palabras de su presidente institucional Manuel Camino, “un río de cocodrilos para subir a Segunda División”. El ascenso a Primera RFEF no es solo un éxito deportivo tras una temporada sobresaliente; es el inicio de una batalla logística y económica.

El curso 2025-2026 no fue un camino de rosas. El proyecto de Natxo González comenzó entre sombras, con apenas cuatro puntos de quince posibles que encendieron las alarmas en el Narcís Sala. Sin embargo, la mística de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo actuó como catalizador. Aquel 4 de diciembre, el equipo cerró filas para encadenar una racha histórica de diecisiete partidos invicto, incluyendo nueve victorias consecutivas que catapultaron al club hacia un ascenso matemático certificado ante el Reus.

Pero la euforia del éxito convive ahora con un ultimátum federativo: el césped natural. La normativa es implacable y el club ya empieza a sentir los gastos de un equipo de élite. La inversión ronda los 350.000€, a los que se suma un mantenimiento anual importante. El margen es estrecho: el Sant Andreu tiene hasta enero de 2027 para transformar su feudo. La postura de la directiva, encabezada por Camino, es de una firmeza absoluta. “No nos moveremos del Narcís Sala. No iremos a Can Dragó”, sentencia el presidente, marcando distancias insalvables con sus vecinos de Gràcia: “No tenemos nada que ver con el CE Europa”. El mensaje es unánime en el vestuario; desde el capitán Albertito hasta Maxi Marcet, exigen que las instituciones asuman su papel para que el sueño de la Primera RFEF no obligue a la afición a hacer las maletas.

El club respira optimismo recordando que en 2005 ya se pisaba verde natural en el estadio. El plan ideal es iniciar las obras a mediados de mayo para llegar a septiembre con los deberes hechos.

Natxo González, por otra parte, recibió ayer el alta médica después de que los jugadores le llevaran el trofeo al hospital. El técnico fue ingresado la semana pasada después de sufrir un infarto que requirió su hospitalización.