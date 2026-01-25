El Sant Andreu salva un punto en inferioridad

En un Narcís Sala que empujó hasta el suspiro final, los andreuenses salvaron un punto que sabe a poco en la tabla, pero a mucho en el orgullo, tras jugar casi media hora en inferioridad numérica.

La puesta en escena de los locales fue impecable pese a las ausencias de peso como Javi Gómez, Carlos Blanco y Noel Carbonell. Natxo González tuvo que improvisar una defensa de circunstancias con Torices y Pau Darbra flanqueando a Luis. El Sant Andreu monopolizó el balón y llegó a someter al Terrassa, pero se topó con un Marcos imperial. El meta visitante desbarató un remate a bocajarro de Albertito que ya se cantaba como gol.

Sin embargo, cuando el dominio local parecía más asfixiante, llegó el jarro de agua fría. En la última acción del primer tiempo, el neerlandés Van den Heerik cazó un balón en la frontal y, con un disparo quirúrgico a la base del palo, batió a Iñaki para poner un 0-1 que castigaba en exceso la falta de puntería cuatribarrada.

El guion del segundo acto se torció definitivamente en el minuto 62. Una pérdida en salida de balón obligó a Pau Darbra a cometer una falta táctica que le costó la segunda amarilla. Con uno menos y el marcador en contra, el Sant Andreu tuvo que mutar su juego de ataque por uno de resistencia organizada.

El Terrassa, cómodo con la superioridad, no supo cerrar el partido y lo acabó pagando. En una jugada aislada de fe, el colegiado señaló una pena máxima dentro del área egarense. Alexis no falló desde los once metros, firmando el 1-1 definitivo en el tramo final. El empate rompe una dinámica de cuatro triunfos seguidos y deja al Sant Andreu a cuatro unidades de un Poblense que no perdona, obligando a los barceloneses a no fallar en su próxima salida si quieren mantener vivo el sueño del liderato directo.

FICHA TÉCNICA

Sant Andreu: Iñaki; Santiago, Torices (Walid, 72'), Luis Martínez, Lucas Viña; Pau, Max Marcet (Sergi García, 72'), Albertito; A. García, Marcos Mendes (Armand, 72'), Serrano (Jordi Méndez, 88').

Terrassa: Marcos Pérez; Ismael, Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo; Guti, Barrero, Sergio Cortés (Aythami, 75'), Castañeda, Nahuel Arroyo; Van den Heerik (Gil Muntadas, 75').

Goles: 0-1 (44'): Van den Heerik. 1-1 (85'): A. García.

Árbitro: Manrique Tomás (Colegio de Lleida). Amarillas a Pau (2A, 62'), Jordi Méndez; Castañeda, Van den Heerik, Aythami.

Campo: Narcís Sala.