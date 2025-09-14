El Sant Andreu se queda sin gol

La falta de gol apuntaba a problema importante del Sant Andreu durante la pretemporada, y parece que el inicio de campaña ha convertido el peligro en realidad. Los de Natxo González fueron incapaces de perforar la portería del Alcoyano, que cuajó un partido práctico, y solo pudo sumar un punto en un decepcionante inicio de curso.

Intentó generar desde el principio el conjunto cuadribarrado, aunque lo hizo a cuentagotas. La primera la tuvo Sergi Serrano, uno de los cambios en el once respecto a la primera jornada, pero Zárraga consiguió rechazar y Lucas Viá no acertó en el posterior disparo.

También la tuvo Max con una acción característica, desde la izquierda hacia dentro, pero el disparo se marchó rozando el poste. Contestó Guille Andrés con un testarazo que desvió Iñaki, antes de un tramo final de primera mitad totalmente anodino.

Le faltó ambición al Sant Andreu para llevarse el partido.

Max Marcet, uno de los más incisivos, volvió a poner a prueba a Zárraga, pero el meta visitante estuvo muy atento desviando un disparo a corner.

Tampoco encontró el camino del gol Naranjo, que se quedó a centímetros de rematar un buen servicio lateral, ni Salvans, tras un fulgurante contragolpe liderado por Mendes, que acabó con un disparo por encima del travesaño.

En los últimos minutos, el Alcoyano decidió guardar la ropa, consciente de que un punto en el Narcís Sala es un buen botín, y el Sant Andreu fue incapaz de desnivelar la balanza.