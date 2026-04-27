El Sant Andreu se queda en casa: El Ajuntament de Barcelona cambiará el césped del Narcís Sala

Poco ha durado el culebrón del césped en el Narcís Sala. El Ajuntament de Barcelona se reunió de urgencia este lunes con la Unió Esportiva Sant Andreu para dar salida al problema del terreno de juego del feudo quadribarrat. Los representantes del consistorio confirmaron que se tramitá por la vía urgente el cambio de césped en el Narcís Sala, así como del Nou Sardenya, quien tenía desde la temporada anterior el mismo problema.

Tras ganar al Reus FC Reddis y conseguir el ascenso a Primera RFEF, tocaba poner el foco en la temporada que viene. En ese sentido, se presentaba una dificultad con el césped del Narcís Sala, actualmente artificial, ya que el reglamento de la Primera Federación obliga a tener un terreno de juego con hierba natural.

A la espera de una resolución al problema por parte de la administración local, el pueblo de Sant Andreu del Palomar se movilizó en defensa de que su equipo siguiera jugando en el Narcís Sala. De esa manera, nació la plataforma 'Salvem el Narcís Sala', que este fin de semana ya recogió más de 8.000 firmas de apoyo a esta causa.

La solución no se ha hecho esperar. A través de un comunicado oficial, la UE Sant Andreu informó que “el Ajuntament de Barcelona se ha comprometido a sustituir el césped artificial del Narcís Sala por césped natural para poder competir en Primera RFEF una vez solucionada la cuestión de los campos para el fútbol base”.

La decisión se tomó tras la reunión mantenida este mismo lunes entre el director general del Sant Andreu, José Manuel Pérez, el vicepresidente Tomeu Ferran y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con la presencia también del regidor d'Esports, David Escudé, y representantes del CE Europa. Según el comunicado, “el gobierno municipal se ha comprometido a resolver el problema del césped en ambos clubes”.

Además, el Ayuntamiento tramitará la licitación por la vía urgente “para que esté listo lo antes posible, con el objetivo de intentar empezar la liga en el Narcís Sala”, y también se comprometió a adecuar la iluminación del estadio para alcanzar los 600 luxes exigidos por la normativa de la RFEF.

El club explicó que llevaba días trabajando en distintos escenarios junto al consistorio, aunque sin poder hacerlos públicos hasta cerrar una solución definitiva. Paralelamente, se está avanzando en la reubicación del fútbol base: “se trabaja conjuntamente para completar la reubicación del fútbol base de la UE Sant Andreu en otros espacios del distrito”, con entrenamientos y partidos previstos en el campo de la AISS, el Bon Pastor y el Baró de Viver.

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Por último, la entidad quiso mostrar su agradecimiento institucional y ciudadano: “queremos agradecer públicamente la rapidez y la implicación personal en este tema al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al regidor d’Esports, David Escudé, y a la regidora del Districte de Sant Andreu, Marta Villanueva”, así como “toda la movilización vecinal articulada a través de la Plataforma Salvem el Narcís Sala”.