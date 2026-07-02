El Sant Andreu se pronuncia sobre la posibilidad de compartir el Narcís Sala con el CE Europa

La UE Sant Andreu ha querido aclarar su postura tras el anuncio del CE Europa de consultar a sus socios la posibilidad de renunciar a la Primera RFEF debido a la imposibilidad de adaptar el Nou Sardenya a los requisitos de la categoría.

Entre las alternativas que maneja el conjunto escapulado figura la opción de disputar sus partidos como local en el Narcís Sala, aunque el club cuatribarrado asegura que, por el momento, no existe ninguna petición formal para ello.

A través de un comunicado oficial, el Sant Andreu ha destacado que mantiene una relación "excelente" con el Europa y que ambas directivas trabajan en un clima de "respeto y cordialidad".

Además, ha mostrado su deseo de que el conjunto graciense pueda competir finalmente en Primera RFEF, recordando que el derbi entre ambos equipos es "uno de los partidos más especiales del fútbol catalán y un ejemplo del crecimiento y la fuerza del fútbol popular".

Ninguna solicitud en el aire

No obstante, la entidad ha querido desmentir que exista cualquier negociación sobre el uso del Narcís Sala. Según explica, hasta la fecha no ha recibido ninguna solicitud, ni por parte del CE Europa ni del Ayuntamiento de Barcelona, para que el estadio acoja los encuentros del equipo escapulado.

El Sant Andreu también recuerda que, si esa posibilidad llegara a plantearse oficialmente, la petición debería venir del Ayuntamiento de Barcelona, propietario de la instalación, que sería el encargado de negociar con el club las condiciones de un posible uso compartido del estadio.

Obras traicioneras

La situación está condicionada por las obras previstas en ambos campos. Mientras el Narcís Sala contará con césped natural esta temporada y está previsto que el Sant Andreu pueda regresar a su estadio como local a principios de noviembre, el Nou Sardenya no dispondrá de esta superficie hasta el verano de 2027.

Esta circunstancia ha llevado al Europa a valorar diferentes escenarios para poder competir en Primera RFEF, incluida la posibilidad de renunciar a la categoría si no encuentra una solución.

Por último, el club cuatribarrado ha asegurado que seguirá trabajando para defender los intereses de la entidad, de sus socios y del futuro del Narcís Sala, aunque manteniendo, al mismo tiempo, "la máxima voluntad de colaboración institucional" ante cualquier escenario que pueda plantearse.