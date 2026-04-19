El Sant Andreu ya es de Primera RFEF

La Unió Esportiva Sant Andreu es nuevo equipo de Primera Federación tras imponerse este domingo por 2-1 al Reus FCR en la jornada definitiva disputada en el estadio Narcís Sala. Un gol de penalti de Señé a diez minutos del final desató la euforia en un feudo andreuenc que registró un lleno absoluto para presenciar el retorno del club a la tercera categoría del fútbol español dieciocho años después.

El encuentro, marcado por la tensión y la igualdad, se mantuvo equilibrado durante el primer tiempo, donde las precauciones defensivas se impusieron al juego ofensivo. A pesar de los intentos locales por mediación de Albertito, el marcador no se movió hasta bien entrada la segunda mitad.

Fue en el minuto 68 cuando Marcos Mendes adelantó a los locales al aprovechar un balón dividido en el área pequeña, poniendo el 1-0 que parecía encarrilar el objetivo. Sin embargo, la alegría duró poco para la parroquia cuatribarrada, ya que en el minuto 74, Ricardo Vaz restableció la igualada con un disparo preciso que heló las gradas del Narcís Sala.

Con el empate, el partido entró en una fase de nerviosismo que se rompió en el minuto 80, cuando el colegiado señaló una pena máxima a favor del Sant Andreu. Señé, que había entrado desde el banquillo apenas cinco minutos antes, asumió la responsabilidad y batió a Dani Parra para certificar el 2-1 definitivo.

Tras el pitido final, miles de aficionados invadieron el terreno de juego para celebrar un ascenso que consolida el proyecto de Natxo González y devuelve al histórico barrio barcelonés a la élite del fútbol no profesional

FICHA TÉCNICA

Sant Andreu: Iñaki, Carlos Blanco, Javi Gómez, Lucas Viña, Jordi Méndez, Andreu, Albertito (Torices, 59'), Pau (Señé, 75'), Max Marcet (Serrano, 59'), A. García (Bouba, 64') y Marcos Mendes (Walid, 75').

Reus FCR: Dani Parra, Lluís Recasens, Xavi Molina (Kenneth, 46'), Pol Fernández (P. Fernández, 85'), Beni, Céspedes (Melo, 85'), M. Ustrell (Serrano, 75'), Sandro Toscano, A. Alarcón, Ricardo Vaz y Xavi Jaime.

Goles: 1-0 (68'): Marcos Mendes. 1-1 (74'): Ricardo Vaz. 2-1 (80'): Señé, penalti.

Árbitro: Francisco Saéz (Cádiz). TA: Max Marcet; Toscano, Ricardo Vaz.

Campo: Narcís Sala. 6.531 espectadores