Es noticia
Fútbol catalán

El Sant Andreu pone la directa

Los de Natxo González golean al Andratx (3-0) y aprovechan el pinchazo del Poblense para situarse a solo dos puntos de la cima

Diez jornadas invicto, su mejor registro en Segunda RFEF

La UE Sant Andreu, en gran forma

La UE Sant Andreu, en gran forma / @uesantandreu

SPORT.es

Diez jornadas invicto y el liderato a tiro. Los de Natxo González aprovechan el pinchazo del Poblense para situarse a solo dos puntos de la cima. La UE Sant Andreu ha activado el modo rodillo y no solo superó con autoridad al Andratx (3-0), sino que firmó un registro histórico: diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Desde aquel lejano tropiezo en el Nou Barris frente a la Montañesa el pasado 10 de diciembre, los de Natxo González han sumado 21 puntos de 30 posibles, una escalada meteórica que les sitúa como el equipo más en forma del grupo.

El Narcís Sala, que registró una de las mejores entradas de la temporada con 3.188 espectadores, fue testigo de un partido que exigió madurez y paciencia. La resistencia visitante se desmoronó con una jugada de pizarra. Marcos Mendes, que apenas llevaba unos segundos sobre el césped tras sustituir a Walid, convirtió en gol el primer balón que tocó tras una asistencia de Albertito.

El gol fue el catalizador que necesitaba el Sant Andreu, que solo cuatro minutos después sentenció el choque con una obra de arte: el propio Albertito cazó una volea inapelable que se coló cerca de la escuadra. Con el partido decidido, hubo tiempo para el debut del extremo guineano Bouba Barry, quien dejó destellos de su calidad y provocó el penalti en el tiempo añadido que Max Marcet transformó para firmar el 3-0 definitivo.

