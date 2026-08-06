El Sant Andreu logra plaza en la semifinal del Històrics

El Sant Andreu ya está en semifinales tras exhibir su pegada con un balance de cuatro goles a favor y ninguno en contra. De esta forma, el equipo de Natxo González sella su pase con autoridad y presenta su candidatura al título.

La jornada arrancó con un insípido derbi entre Martinenc y Horta que acabó en tablas. La igualdad y la falta de ocasiones claras marcaron un choque muy táctico donde Pau León firmó el único aviso serio con un disparo que no generó mayor peligro.

En la tanda de penaltis posterior, el Martinenc se impuso con un rotundo tres a cero. Esa definición desde los once metros servía como cuarto criterio de desempate del torneo.

El Sant Andreu debutó en el segundo encuentro frente a un combativo conjunto hortenc. El duelo se resolvió en los compases finales gracias a la genialidad de Bermejo. Alexis sirvió un córner en corto que el delantero aprovechó con astucia. Bermejo regateó en una baldosa y batió al portero casi sin ángulo de disparo. El uno a cero premió el empuje quadribarrat y despidió con honores a un buen Horta, que plantó cara al equipo andreusense. Los de Juan Camilo Vázquez dejaron muy buenas sensaciones.

Y en el último partido ante el Martinenc el Sant Andreu plasmó su mejor juego y superior categoría. Sergi Serrano avisó primero con un remate cruzado que lamió la madera del poste. Y aunque tardó en marcar, el muro visitante cayó en el minuto treinta y cuatro con un golazo de Albertito. El mediapunta cazó un balón en el área y firmó un cañonazo directo a la escuadra.

Poco después, Tovar firmó una gran jugada por la banda izquierda del ataque. Su pase de la muerte lo aprovechó perfectamente Ibuki Wakabayashi para hacer el segundo. La fiesta terminó con un error defensivo que Sergi Serrano castigó con el definitivo tres a cero.

CF Martinenc 0

UA Horta 0

CF Martinenc: Lucas Aparicio; Jorge, Saro, Sosa, Fabián, Suárez, Andreu, Marc Muñoz, Stephanew, Albert, Junior Cunha. También jugaron Max, Pere Simonet

UA Horta: León; Bertrán, Marc Ramírez, Nogales, Pedrola, Cifu, Pau León, Pou, Samajari, Iker Oltra, Puerto. También jugó Martí.

Árbitro: Germán Navarro.

UE Sant Andreu 1

UA Horta 0

UE Sant Andreu: Ramón Juan; Félix, Andreu, Darbra, Alberto, Alexis, Beremejo, Torices, Anaya, Garrido, Nil Jiménez.

UA Horta: Víctor López; Villagrasa, Pedrol, Montesinos, Mar García, Faba, Kelechi, Martí, Kebinth, Barbero, Lamine. También jugaron Iker Oltra.

Gol: 1-0 (44’): Bermejo.

Árbitro: Mohamed Tabiza Ahouary.

UE Sant Andreu 3

CF Martinenc 0

UE Sant Andreu: Iñaki; Torices, Blanco, Javi Gómez, Lucas Viña; Albertito, Delgado, Mirei, Serrano; Tovar.También jugó Ibuki.

CF Martinenc: Craviotto; Jorge González, Edgar, Ángel, Carlos, Guzmán, Kevin, Max, Josep Diez, Torrenho y Junior Cunha.

Goles: 1-0 (34’): Albertito. 2-0 (36’): Ibuki. 3-0 (43’): Sergi Serrano.

Árbitro: Paulí Teruel Soler