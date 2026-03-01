El Sant Andreu, líder y en solitario

El Sant Andreu ya es líder y además con tres puntos de ventaja sobre el Poblense y diez sobre el sexto clasificado. La derrota del Poblense, que perdía también el goal average, ya le dio el liderato al Sant Andreu antes de empezar el partido.

El equipo de Natxo González prolongó su excelente momento de forma que le ha llevado al primer puesto después de superar al Atlètic Lleida en un partido que resultó igualado pero donde un grave error del Atlètic Lleida en la salida de balón desde su portería propició el primer gol que anotaría un muy oportuno Pau Darbra al anticiparse en la desafortunada acción del equipo ilerdense.

Andreu pudo haber aumentado la renta poco antes de llegarse al descanso pero Pau Torres desvió el remate. Tras el descanso, mantuvo la iniciativa el Sant Andreu aunque sin crear ocasiones claras salvo alguna acción individual. La más clara un remate de cabeza de Javi Gómez al poste y una de Marcos Mendes en la recta final, donde ni el Sant Andreu pudo sentenciar ni el Atlètic Lleida lograr el empate.

FICHA TÉCNICA

1Sant Andreu: Iñaki; Javi Gómez, Jordi Mendez, Andreu, Lucas Viña; Albertito (Torices, 65'), Max Marcet (Serrano, 65'), Noel, Pau Darbra; Alexis García (Sergi García, 87'), Marcos Mendes (Barry, 87').

0At. Lleida: Pau Torres; Ortega, Campins (Cobo, 85'), Borja López, Aser Palacios (Boris Garrós, 85'); Moro Sidibe, Koné, Asier Ortiz (Nil, 69'), Jaime Pascual; Achhiba (Vargas, 56') y Quim Utgés (Cámara, 69').

Gol: 1-0 (40'): Pau Darbra.

Árbitro: Cartiel Arasa (Colegio de Barcelona). Amarillas a Alexis García, Albertito, Pau Darbra; Pau Torres, Vargas.

Campo: Narcís Sala.