El Sant Andreu incorpora al extremo Àlex Bermejo

La UE Sant Andreu ha oficializado la incorporación del extremo barcelonés Àlex Bermejo, quien se convierte de este modo en el séptimo refuerzo del conjunto cuadribarrado para la temporada 2026/2027.

El atacante de 27 años, que llega al Narcís Sala tras finalizar su etapa en el Debreceni VSC de la Primera División de Hungría, ha firmado hasta junio de 2028.

Bermejo regresa al fútbol catalán avalado por una notable trayectoria en el profesionalismo, habiéndose formado inicialmente en las categorías inferiores del RCD Espanyol. El grueso de su carrera se ha desarrollado en la Segunda División española, donde el futbolista sumó un total de 158 partidos oficiales y anotó 20 goles repartidos en sus etapas con el CD Tenerife y el Burgos CF.

Posteriormente, jugó en el SC Farense de la máxima categoría de Portugal antes de recalar en el fútbol húngaro.

Con este movimiento, la dirección deportiva del Sant Andreu potencia su ataque con un extremo que destaca por su velocidad, potencia física y gran facilidad para generar situaciones de peligro en el área rival, además de su polivalencia.