Sant Andreu-Europa: El derbi más decisivo

"Estamos en nuestro mejor momento", reconoce para SPORT Xavi Molist, técnico de un Sant Andreu que sueña con el 'sorprasso' al liderato Por su parte, Ignasi Senabre, míster escapulado, considera que "ganar nos acercaría al campeonato" pero alerta de que "llegamos justos de energía"

El Narcís Sala acogerá este domingo uno de esos partidos que hacen época. El templo cuatribarrado será el escenario de un siempre intenso derbi ante el Europa pero con la diferencia de que esta vez tiene aroma a final. Los dos principales candidatos al ascenso directo se ven cara a cara. El ‘Poble’ contra la ‘Vila’. Ligera ventaja de dos puntos para los escapulados a falta de cuatro jornadas. En SPORT hablamos con los dos técnicos, Xavi Molist e Ignasi Senabre, en la previa del encuentro para comprobar cómo llegan ambas escuadras

“Los resultados dicen que el equipo está bien y la sensación es que sabe a lo que juega en todo momento. Estamos en el mejor momento de la temporada”, reconoce Molist. El Sant Andreu lleva casi cuatro meses imbatido y ha neutralizado la diferencia de hasta diez puntos que le llegó a sacar su máximo rival. Hace dos jornadas fue incluso líder por diferencia de goles, pero el último empate ante la Monta le privó de llegar al derbi por delante. “Dependemos de nosotros mismos, ese era el objetivo”, añade.

Molist: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

En este aspecto, Ignasi Senabre también ve el vaso medio lleno por su parte: “Es cierto que el Sant Andreu llega mejor, está haciendo una segunda vuelta espectacular. Nosotros no hemos sido capaces de igualar los números de la primera vuelta pero llegamos líderes, dependemos de nosotros y sabemos que en un partido de este calibre todo se iguala”.

Ambos coinciden en que el del domingo no tendrá nada que ver con el partido del Nou Sardenya, donde el Europa se impuso por 3-0. Entonces los de Gràcia no tenían problemas de lesiones y sí el Sant Andreu, situación que ahora ha dado un giro de 180 grados: todos disponibles en la UESA y Adri Gené, Alberto, Vilamitjana y Pastells, piezas muy importantes, están KO en el Europa.

Senabre: "Ellos están un puntito por encima. Nosotros hemos tenido muchas bajas, vamos cortos de energía"

“Nuestro juego en ese momento era superior pero creo que ahora ellos están un puntito por encima. Hemos tenido muchas bajas, vamos cortos de energía porque esto ha hecho que muchos jugadores tengan más minutos en las piernas, más de los que nos gustaría”, lamenta el preparador escapulado.

Más que tres puntos

“Si ellos ganan lo tienen muy a favor. Tenemos que ser realistas. Serían cinco puntos más ‘goal average’, a falta de tres jornadas. Si ganamos estaremos por encima pero nos quedarán aún tres partidos difíciles, al igual que ellos. Lo bueno es que ya dependeríamos 100% de nosotros mismos. En nuestro caso no será definitivo, pero sí les dejaría tocados”, incide Molist sobre lo decisivo que puede ser el resultado del domingo. Una idea parecida tiene su homólogo, aunque se muestra cauto: “Si ganamos nos acerca mucho al campeonato... pero estoy convencido que ninguno de los dos equipos ganaremos los cuatro partidos que quedan”.

Molist: "Ya sé de lo que es capaz la afición, se tiene que hacer notar durante todo el partido"

Sea como fuere, el duelo ya va camino de ser histórico por la afluencia en las gradas. El Sant Andreu ha vendido más de 3.000 entradas anticipadas y el Gol Nord, su jugador número 12, ya ha colgado el ‘sold out’. “Lo espero con intensidad. El año pasado tuvimos un partido parecido en tema de espectadores porque la última jornada contra el Figueres el campo se llenó. Ya sé de lo que es capaz la afición, se tiene que hacer notar durante todo el partido. Nosotros en casa siempre hemos sido unos mil espectadores y eso se nota y la previsión este domingo es de unos 5.000. Será una olla a presión como contra el Figueres, cuando necesitábamos ganar para meternos en play-off y el equipo lo consiguió”, asevera Molist.

Senabre: "Es una lástima que no tengamos más entradas, sería bueno para el fútbol catalán poder ver el campo lleno"

630 almas de las que estarán presentes en el Narcís Sala serán escapuladas. Es el máximo de entradas que dio el Sant Andreu al Europa, igualando las que tuvieron los aurirrojos en el Nou Sardenya. “Se agotaron en un día y si hubieran dado las cerca de mil que caben en el Gol Sud también se habrían agotado. La afición nos acompaña a todos sitios, no es nuevo. Vinieron dos autocares ante la Rapitenca, ante el Peralada... Es una lástima que no tengamos más, sería bueno para el fútbol catalán poder ver el campo lleno y no lo estará porque evidentemente el Gol del Europa no se llenará al no tener entradas. Para mí no tiene mucho sentido”, expresa por su parte Senabre.

Sea como fuere, ambos entrenadores, que vivirán su primer gran derbi desde el banquillo en territorio ‘andreuenc’, tendrán un papel protagonista en uno de los clásicos del fútbol catalán más decisivos de los últimos años. Hay medio ascenso en juego. El desenlace, el domingo a partir de las 18.05 horas.