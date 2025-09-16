El Sant Andreu no encuentra el gol

El Sant Andreu arranca la temporada con un problema inesperado: la pólvora mojada. El equipo de Natxo González acumula dos jornadas sin ver portería, una sequía que contrasta con los 64 goles firmados el curso pasado, cifra que lo convirtió en el conjunto más realizador de su grupo. De momento, las redes rivales se le resisten.

El debut en Andratx (1-0) dejó una imagen gris, con un equipo desdibujado y sin capacidad de reacción. La segunda jornada, en el Narcís Sala contra el Alcoyano, mostró otra cara: más orden, más intención y un fútbol que, por momentos, se pareció al que ilusionó a la afición la temporada pasada. Sin embargo, la falta de acierto volvió a condenar a los cuatribarrados. Las manos de Zárraga, guardameta visitante, desbarataron las mejores opciones y convirtieron el empate en un premio escaso.

Los números preocupan. Sergi García, Marcet, Naranjo y Marcos Mendes han dispuesto de ocasiones, pero ninguna ha acabado en gol. A la lista de frustraciones se suma la baja de Armand Vallés, que sigue recuperándose de su lesión y cuya ausencia priva al equipo de una referencia ofensiva clara.

Natxo González insiste en que el Sant Andreu se encuentra en “fase de crecimiento” y que la solidez defensiva es un primer paso, pero el calendario no da tregua: el próximo reto será el Atlético Baleares en el Estadio Balear, uno de los rivales con más exigencia de la categoría.

Natxo González, técnico del equipo, reconoce que “nos está costando generar el juego de ataque. El Alcoyano se defendió bien, pero aún así tuvimos bastantes llegadas a su área. El problema es que nos está faltando eficacia, sobre todo en las primeras jugadas, lo que nos habría dado tranquilidad”.

La afición andreuense, siempre fiel al equipo, confía en que la racha goleadora llegue pronto. Porque si algo ha demostrado este Sant Andreu en los últimos tiempos es que, cuando recupera la chispa en ataque, es capaz de competir contra cualquiera. Y ese gol perdido es, ahora mismo, el bien más urgente de encontrar.