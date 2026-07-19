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Fútbol catalán

El Sant Andreu empieza su andadura en Primera RFEF

El técnico Natxo González, plenamente recuperado, vuelve a tomar las riendas de un bloque que mantiene su columna vertebral tras firmar doce renovaciones

Los canteranos Martí Ventura y Fumiyoshi Kabayama (Juvenil A), junto a Ryoma Hosoyamada (AE Bon Pastor) y Mirei Sugiura, completarán las primeras sesiones del primer equipo

Natxo González, entrenador del Sant Andreu

Natxo González, entrenador del Sant Andreu / @uesantandreu

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Dos meses y medio después de coronarse campeón y lograr el ansiado ascenso, el UE Sant Andreu inicia mañana lunes su preparación para el debut en la categoría de bronce del fútbol español. El técnico Natxo González, plenamente recuperado, vuelve a tomar las riendas de un bloque que mantiene su columna vertebral tras firmar doce renovaciones y que se ha reforzado con ocho fichajes hasta la fecha.

La primera sesión tendrá lugar a las 20:30 horas en el complejo de Can Dragó, una mudanza estratégica motivada por las inminentes obras de remodelación que sufrirá el Narcís Sala a partir de agosto para cumplir con las exigencias de la Real Federación Española de Fútbol. Este primer contacto con el césped natural se llevará a cabo, en principio, a puerta cerrada debido a las restricciones de acceso al recinto por motivos de seguridad.

La convocatoria inicial destaca por la continuidad del proyecto, complementada por el talento joven de la entidad. Los canteranos Martí Ventura y Fumiyoshi Kabayama (Juvenil A), junto a Ryoma Hosoyamada (AE Bon Pastor) y Mirei Sugiura, completarán las primeras sesiones del primer equipo.

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La planificación de esta primera semana consta de seis entrenamientos intensivos de lunes a sábado. Posteriormente, la expedición cuatribarrada se desplazará a Mallorca para realizar un stage de tres días en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, donde disputará su primer amistoso el miércoles 29 de julio a las 09:30 horas frente al RCD Mallorca B en Son Bibiloni.

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