Sant Andreu: directo al liderato

La UE Sant Andreu es el candidato, con permiso del Poblense. Tan solo un gol de diferencia separa al equipo cuatribarrado del liderato después de una última trayectoria que roza la perfección después de un inicio que despertó dudas, que terminaron cuando despertó el gigante dormido.

El equipo ha encadenado la friolera de once jornadas consecutivas sin conocer la derrota, una racha de fiabilidad extrema incluso sobreponiéndose a bajas como las de Lucas Viña, Javi Gómez, Albertito o Walid en la última jornada ante la SD Ibiza.

El Sant Andreu no solo suma de tres en tres, sino que se impone con autoridad, donde la potencia de Marcos Mendes garantiza el gol, la magia de Alexis, que ya suma ocho dianas, marca las diferencias y donde el bloque compacta un equipo fiable. Pero, sobre todo, tiene equilibrio. Los cuatribarrados rompen líneas con la facilidad de quien juega de memoria y cuando toca apretar los dientes, aparece el muro de Iñaki, un portero sobrio que siempre cumple.

En Ibiza sumó también uno de los fichajes de invierno, el zaguero Andreu Hernández, procedente del Intercity, que en su cuarto partido se estrenó como goleador.

Ahora mismo, solo la diferencia de goles separa a los de Natxo González de la cima solitaria, pero el calendario de la próxima jornada invita al optimismo en el Narcís Sala. Mientras el Sant Andreu recibirá al Lleida, el Poblense deberá jugarse el liderato fuera de casa, ante el Castellón.