El Sant Andreu despeja todas las dudas

Victoria de mucho prestigio del conjunto de Natxo González, después de dos jornadas de muchas dudas en las que no consiguió marcar, imponiéndose en el campo de uno de los favoritos al ascenso (2-4).

Y eso que el partido empezó mal, con el tanto de Tovar. Pero, a renglón seguido, Mendes empató a centro de Lucas Viña.

Antes del descanso, Alexis clavó una falta en la escuadra, y después del intermedio, Mendes firmó su doblete.

Al final, Sergi García sentenció y Bover maquilló el resultado.