Sant Andreu, una derrota sin trascendencia

La UE Sant Andreu perdió en El Collao ante un Alcoyano muy efectivo, que hizo el pasillo al campeón del grupo, una derrota en cualquier caso intrascendente en el que fue eol último desplazamiento de la temporada en un campo mítico para el Sant Andreu, ya que fue allí donde consiguió el ascenso a Segunda división en 1969.

El partido se puso cuesta arriba para los cuatribarrados casi desde el pitido inicial, cuando Solbes adelantó a los locales en el minuto dos. Sin tiempo para asimilar el golpe, el conjunto de Natxo González encajó el segundo tanto obra de De Pedro antes de cumplirse el primer cuarto de hora.

A pesar de los intentos de reacción liderados por Max Marcet y Josep Señé, y las ocasiones para Andreu y Blanco, el bloque defensivo del Alcoyano se mostró infranqueable durante todo el encuentro. Los cambios introducidos en la segunda mitad, con la entrada de Sergi García y Albertito, aportaron mayor frescura al ataque, pero no fueron suficientes para recortar distancias en el marcador. Sergi García pudo haber acortado distancias con un remate sobre el larguero.

FICHA TÉCNICA

Alcoyano: Unai Marino, Raúl González, José Solbes, Fran Moreno, Loren, Diego De Pedro, Lledó, Soler, Izan, Sergio, Tiko Iniesta, Joan Piera (61’), Álex Alonso (68’), A. Romero (82’) y Lado (82’).

Sant Andreu: García-Alejo, Andreu, Javi Gómez, Carlos Blanco, P. Santiago, Rubén Bonachera, Josep Señé, Daniel Torices, Bouba, Armand, Max Marcet, Sergi García (65’), A. García (65’) y Albertito (78’).

Goles: 1-0 (2’): Solbes. 2-0 (17’): De Pedro.

Árbitro: Almárcegui Bozal (Zaragoza). TA: Romero; Javi Gómez, Max Marcet.

Campo: El Collao.