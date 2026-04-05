El Sant Andreu debe esperar

El Sant Andreu encadenó su novena victoria consecutiva al derrotar al Poblense, aunque el triunfo del Atlético Baleares postergó su alirón y el ascenso a Primera RFEF.

Los cuatribarrados salieron con determinación y Lucas Viña abrió la cuenta antes del cuarto de hora al aprovechar un rechace en el área. Tras el gol, Iñaki salvó el empate visitante mientras Carlos Blanco rozaba el segundo con un disparo lejano. La expulsión de un jugador balear antes del descanso dejó al rival con diez, facilitando el control cuatribarrado para la reanudación del enfrentamiento.

En la segunda mitad, Alexis perdonó el segundo, pero Lucas Viña, en estado de gracia, sentenció con un magistral lanzamiento de falta directa a la escuadra y lejos del alcance del guardameta. Posteriormente, Walid estrelló un balón en el travesaño en el tramo final y, además, el árbitro anuló un tanto de Torices por fuera de juego en el tiempo añadido. Pese a la superioridad mostrada, los pupilos de Natxo González deberán esperar una jornada más para celebrar oficialmente el campeonato liguero. Mientras, el Poblense sigue en crisis de resultados.

Ficha técnica

Sant Andreu: Iñaki; Andreu, Carlos Blanco, Lucas Viña, Pau Darbra (Señé, 75’), Albertito (Walid, 75’), Mendes (Barry, 46’), Méndez, Javi Gómez, Alexis (Max Marcet, 86’) y Serrano (Torices, 75’).

Poblense: Sabater; Payeras, Marc García, Giaquinto (Marco, 62’), Salvà, Nofre, Soler (Montiel, 76’), Prohens (Gori, 76’), Martí Payeras, Fullana (Rafel García, 90’) y Penyafort (A¡tor Pons, 62’).

Goles: 1-0 M. 12 Lucas Viña. 2-0 M. 71 Lucas Viña.

Árbitro: González Rodríguez. T.A. Mendes / Nofre y Giaquinto. T.R: Payeras (32’).

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Campo: Narcís Sala. Un total de 6.112 espectadores.