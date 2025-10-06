El Sant Andreu no da con la tecla

El Sant Andreu sigue sin encontrar su rumbo en este arranque de temporada y suma su tercera derrota en cinco partidos tras caer este domingo en Sa Pobla ante el Poblense por 1-0. Un gol de Nofre en la segunda mitad dejó a los cuatribarrados sin opciones, evidenciando la escasa efectividad ofensiva del conjunto dirigido por Natxo González.

Los primeros minutos del encuentro fueron equilibrados, con mucha igualdad en el centro del campo y pocas ocasiones claras. El Sant Andreu mostró intención y movilidad, pero le faltó puntería y contundencia para inquietar al portero rival. La ocasión aprovechada por los locales resultó definitiva y confirmó la fragilidad de los andreuenses en los metros finales.

Hasta la fecha, el equipo solo ha conseguido un triunfo en el campo del Atlético Baleares, donde los goles de Marcos Mendes (2), Albert García y Sergi García sirvieron para sumar los únicos tres puntos de la temporada. En los otros encuentros ante Andratx, Poblense, Alcoyano y Barça Atlétic, el equipo apenas ha sido capaz de marcar, dejando en evidencia problemas de creación y finalización.

Jugadores como Naranjo, Serrano, Salvans, Max Marcet, Albertito y Armand, que acaba de regresar de lesión, todavía no han estrenado su cuenta goleadora, algo que aumenta la preocupación del cuerpo técnico y de la afición.

El entrenador Natxo González analizó la situación: “Muy buenas intenciones, pero no somos contundentes en los últimos metros. Necesitamos mejorar en la finalización para competir como queremos”.

El próximo domingo a las 18:00h en el Narcís Sala, el Sant Andreu recibirá al Valencia Mestalla con la obligación de sumar puntos y abandonar la zona de descenso antes de que el inicio de temporada se convierta en un lastre difícil de remontar.