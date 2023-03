El Sant Andreu se cuela arriba

Pese al empate en el Narcís Sala ante el Vilassar los cuatribarrados son líderes El equipo de Xavi Molist encadena doce partidos sin perder y se aprovechó de la derrota del Europa en Terrassa

Objetivo cumplido. El Sant Andreu se había propuesto cazar al líder Europa, y lo consiguió el domingo, pese a que solo pudo sumar un punto ante el Vilassar en casa. La derrota de los escapulados lo hizo posible, y en 12 días ambos se verán las caras en el Narcís Sala en un derbi vital por la liga. El Sant Andreu es líder por el goal-average general, y lleva 12 partidos sin perder, pues la última derrota fue el 3 de diciembre en casa ante el Girona B.

El entrenador del equipo Xavi Molist se mostró contrariado por el empate, pero satisfecho: “Lo que me gusta más de todo es ver el equipo triste y jodido de no haber ganado el partido, a pesar de que al final somos líderes. Tenemos que ser ambiciosos, hemos salido a ganar, pero el rival también se jugaba muchísimo. Su necesidad los hace dar un plus. Nosotros tenemos que hacer más, el equipo tenía que ser más semblante al de la segunda parte que al de la primera”.

Albertito centenario

Antes del partido el club entregó a Albertito una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos con la cuatribarrada, y se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios que fallecieron en los 3 últimos años a causa de la covid-19 y otras causas. También se amenizó los prolegómenos con la actuación de Rosa Maria Palomera.