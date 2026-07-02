El Sant Andreu se aviene a colaborar si se lo piden

El Sant Andreu ha emitido un comunicado oficial que frena en seco las especulaciones recientes. La polémica nació tras el anuncio del Club Esportiu Europa sobre una consulta a sus socios. En dicha consulta, el club escapulado planteaba la opción de jugar fuera de su propio estadio.

Las menciones indirectas al feudo de Sant Andreu encendieron rápidamente las alarmas de la afición. Ante el evidente revuelo y el cruce de comentarios, la directiva andreuenca ha decidido actuar. El objetivo principal del club ha sido calmar la lógica inquietud de toda su masa social. La entidad ha querido dejar muy claro que, formalmente, no existe ninguna propuesta sobre la mesa. “A día de hoy, la UE Sant Andreu no ha recibido ninguna petición”, dicta tajante el texto.

Nadie del CE Europa ni del Ayuntamiento de Barcelona se ha dirigido formalmente a las oficinas. Por lo tanto, la posibilidad de un uso compartido del estadio se mantiene en un plano hipotético. Pese a la firmeza del comunicado, el club ha querido rebajar la tensión con sus vecinos. La directiva asegura que las relaciones institucionales entre ambos clubes siguen siendo excelentes.

El respeto mutuo y la cordialidad marcan el día a día de las dos directivas barcelonesas. Además, el Sant Andreu desea sinceramente que el Europa logre competir en la Primera RFEF. Ambas entidades reconocen que el derbi es uno de los partidos más vibrantes del fútbol catalán.

Este enfrentamiento es el mejor ejemplo del crecimiento y la fuerza del fútbol popular. Sin embargo, el Sant Andreu recuerda las reglas del juego en lo que respecta a su estadio. El Narcís Sala es una instalación de titularidad pública perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona. Por ello, cualquier cambio en su gestión o uso debe ser planteado por el propio consistorio. Sería la administración municipal la encargada de negociar las condiciones.