Es noticia
Fútbol catalán

El Sant Andreu apunta al liderato

El conjunto cuatribarrado viaja a Ibiza con la posibilidad de asaltar el primer puesto si gana y el Atlético Baleares tumba al Poblense en el derbi mallorquín

Marcos Mendes, pichichi del equipo, reivindica el "factor grupo" por encima de personalismos

La UE Sant Andreu, en gran forma

La UE Sant Andreu, en gran forma / @uesantandreu

SPORT.es

SPORT.es

El Sant Andreu llega a la cita de este domingo frente al SD Ibiza en el momento más dulce de su trayectoria reciente. El Narcís Sala empieza a creer seriamente en el ascenso directo, una posibilidad que este fin de semana cobra tintes de realidad: si los barceloneses vencen en la isla y el Poblense cae en su fratricida duelo ante el Atlético Baleares, el trono de la categoría cambiará de dueño. El bloque de Natxo González ha construido un búnker de confianza en este arranque de 2026, donde su patrón invicto se ha convertido en el motor de un equipo que parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre ambición y humildad.

La cara de este momento es, curiosamente, un suplente de lujo en la última jornada: Marcos Mendes, máximo artillero del equipo con nueve dianas, rompió ante el Andratx una sequía de cuatro jornadas sin ver puerta, y lo hizo reivindicando un rol de liderazgo silencioso. "Notamos que estamos en el mejor momento de la temporada; cuando luchas por el de al lado y hay solidaridad, los puntos llegan", afirma el ariete, que lejos de mostrar malestar por su última suplencia, dio una lección de veteranía: "Soy partidario de que si un compañero está mejor, juegue él. Quiero ser útil cuando el míster decida; llevo mucho tiempo en esto como para enfadarme".

