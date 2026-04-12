El Sant Andreu aplaza el ascenso

El Sant Andreu despertó de su sueño de la peor manera posible tras caer goleado en el Antonio Puchades (3-1). El Valencia Mestalla rompió la racha de diecisiete jornadas invicto de los cuatribarrados, que desperdiciaron ocasiones claras para empatar, incluido un poste de Barry. El ascenso tendrá que esperar tras un duro correctivo que Walid solo pudo maquillar en el descuento.

Duro frenazo a las aspiraciones de ascenso directo de la UE Sant Andreu en su visita a Valencia. El conjunto de Natxo González, que encadenaba trece jornadas sin conocer la derrota, sucumbió ante la efectividad de un Valencia Mestalla mucho más contundente en las áreas. Aunque los barceloneses empezaron avisando con un disparo de Andreu, fue Gamón quien adelantó a los locales al aprovechar un remate de cabeza en el segundo palo. Los cuatribarrados reaccionaron con orgullo, pero la mala fortuna se cebó con ellos cuando Barry estrelló un balón en la madera y Javi Gómez sacó bajo palos un remate que ya se cantaba como el empate.

En la reanudación, el Sant Andreu acusó el golpe físico y el filial valencianista sentenció con dianas de Mario Domínguez y Aimar Blázquez, aprovechando los espacios de un equipo volcado al ataque. Con el ascenso pospuesto y el liderato en riesgo, el tanto final de Walid en el minuto 90 solo sirvió para maquillar un marcador que castiga en exceso a los visitantes. Toca resetear y buscar la gloria en las jornadas restantes tras un varapalo que obliga a la plantilla a demostrar su capacidad de resiliencia.

FICHA TÉCNICA

Valencia Mestalla: Abril; Monferrer (Prevedini, 72'), Panach, Wanjala, Marcos Navarro; Aaron Mayol, Víctor Jr., Lucas Núñez (Pamies, 76'), Gamón; Mario Domínguez (Aimar Blázquez, 76'), Ortobi.

Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez, Javi Gómez, Blanco (Noel, 46'), Lucas Viña; A. García (Walid, 63'), Torices, Pau (Señé, 63'), Andreu, Bouba (Marcos Mendes, 63'); Serrano (Max Marcet, 46').

Goles: 1-0 (21'): Gamón. 2-0 (54'): Mario Domínguez.3-0 (81'): Aimar Blázquez. 3-1 (90'): Walid.

Árbitro: Pablo Pérez (Colegio de Albacete). TA: Lucas Núñez, Pamies; Carlos Blanco, Max Marcet, Iñaki, Torices.

Campo: Antonio Puchades con 150 aficionados del Sant Andreu.