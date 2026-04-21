El Sant Andreu se aferra al Narcís Sala

El Sant Andreu ha anunciado un acuerdo condicionado para trasladar entrenamientos y garantiza que la inversión municipal en el Narcís Sala no dejará a sus canteranos sin instalaciones.

La UE Sant Andreu ha movido ficha en los despachos para solucionar el dilema del césped natural. Ante la exigencia de la Primera RFEF, el club ha anunciado un acuerdo de colaboración con el AE Bon Pastor que desbloquea el principal obstáculo logístico: dónde reubicar a los cientos de niños de la cantera si el Narcís Sala deja de ser una superficie multiusos.

Esta alianza, calificada de "beneficiosa para ambos", prevé un apoyo económico del Sant Andreu al club del Bon Pastor —actualmente en Segunda Catalana— para potenciar su estructura. A cambio, la entidad andreuense alquilará franjas horarias de entrenamiento para su base, evitando así que el nuevo tapete natural del Narcís Sala se deteriore por el uso intensivo. El acuerdo tiene un carácter puramente pragmático: solo se activará si el Ayuntamiento de Barcelona cumple con la instalación de la hierba natural.

La estrategia de la directiva de Manuel Camino es clara: demostrar que el estadio es viable sin sacrificar la vida social del club. Para reforzar esta red de seguridad, el Sant Andreu también ha confirmado un pacto con la empresa Padel 7, que abandonará las instalaciones del AISS al final de curso. Este movimiento liberará horas adicionales para el fútbol base en un campo donde el club ya invirtió 100.000 euros ante lo que tildan de "dejadez institucional".

Con este "Plan B" sobre la mesa, la presión vuelve al tejado del consistorio. El Sant Andreu no solo exige jugar en casa, sino que presenta soluciones de movilidad deportiva para que la Primera Federación no sea un exilio. La vía del Bon Pastor, sumada al refuerzo del AISS, deja al club en una posición de fuerza para rechazar proyectos de estadios compartidos en Can Dragó y reafirmar que su futuro, y el de sus canteras, pasa por el corazón del pueblo.