El Sant Andreu acaricia el liderato

La UE Sant Andreu logró una victoria en un duelo que quedó visto para sentencia en la primera media hora. El conjunto cuatribarrado salió con una marcha más que su rival y no tardó en reflejar su superioridad en el electrónico. En el minuto 10, Marcos Mendes aprovechó una transición rápida para plantarse solo ante Edu Frías y batirlo con frialdad en el mano a mano, firmando el 0-1 que descolocó por completo el esquema de los locales.

La SD Ibiza no encontró respuesta al dominio visitante y el Sant Andreu castigó cada concesión defensiva. En el minuto 26, Alexis García amplió la renta con el 0-2 tras una jugada colectiva que evidenció la falta de intensidad de la zaga ibicenca. Sin tiempo para la reacción local, apenas cuatro minutos después, Andreu se sumó al ataque para cabecear al fondo de las mallas el 0-3, hundiendo anímicamente a una escuadra insular que se vio superada en todas las facetas del juego durante el primer acto.

El Sant Andreu, con el trabajo hecho, dio un paso atrás para gestionar el tiempo y la posesión. En el minuto 72, Gilbert logró recortar distancias con el 1-3, dando un hilo de esperanza a la grada de Can Misses. Sin embargo, los intentos de remontada chocaron contra la solvencia de la defensa catalana.

FICHA TÉCNICA

Jornada 24/Can Misses 3

1 SD Ibiza IP: Edu Frías; Castro, Bourdal, Jiménez, Adrián (Pep, 46’); Villar, Busi (Montalban, 64’), Bernal; Michel, Álex Sánchez, Cabezas (Gilbert, 46’).

3 UE Sant Andreu: Iñaki; Méndez, Andreu, Blanco (Sergi García, 77’), Santiago; Torices, Noel, Pau (Serrano, 90’), Marcet (Señé, 56’); Alexis García, Marcos Mendes (Bouba, 77’).

Goles: 0-1 (10’): Marcos Mendes. 0-2 (26’): Alexis García. 0-3 (30’): Andreu. 1-3 (72’): Gilbert.

Árbitro: López Rodríguez (Colegio de Alicante). Amarillas a Villar, Jiménez (2A, 84’), Bernal, Alex Sánchez; Marcet, Jordi Méndez.