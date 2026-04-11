El Sant Andreu acaricia la gloria

Los cuadribarrados tienen el ascenso a tocar: solo necesitan igualar el mismo resultado que haga el Atlético Baleares ante el Andratx (12.00).

Después de una maravillosa racha de nueve victorias consecutivas, los de Natxo González se desplazan al campo del Valencia Mestalla con el objetivo de cerrar definitivamente el ascenso a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la temporada.

Tras conseguir superar la pasada semana al Poblense, y dejarlo fuera de la lucha por el ascenso, el Sant Andreu acabó por encarar un ascenso que ya llevaba perfilando varias semanas. Además, en los últimos tres partidos no ha encajado ni un solo tanto, un motivo más para creer que el ascenso a Primera RFEF se cerrará más pronto que tarde.

Se espera que haya un buen desplazamiento por parte de la afición andreuense, aunque solo han recibido 100 entradas para poder poblar las gradas del Antonio Puchades. Los que no se puedan desplazar, se concentrarán principalmente en el Camp del Ferro, donde el Sant Andreu ha colocado una pantalla gigante para preparar la celebración de un posible ascenso.