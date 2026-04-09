El Sant Andreu acaricia la gloria

Cuatro días. Más, en un escenario pesimista, pero no muchos. Ese es el tiempo en el que el Sant Andreu seguirá siendo provisionalmente equipo de Segunda RFEF, una categoría que va a abandonar con el recuerdo de una temporada para enmarcar.

La UE Sant Andreu ha dejado de ser una revelación para convertirse en una apisonadora en la Segunda Federación. Tras encadenar nueve victorias consecutivas y sumar 17 jornadas sin conocer la derrota, el equipo cuatribarrado se encuentra en una situación privilegiada para certificar el ascenso directo. Con 63 puntos y una ventaja de nueve sobre el Atlético Baleares a falta de solo cuatro jornadas, el liderato del Grupo 3 parece inamovible.

La carambola del ascenso podría producirse incluso antes de que el Sant Andreu salte al césped este domingo a las 18:00 horas. Si el Atlético Baleares pierde ante el Andratx (partido que comienza a las 12:00 h), los hombres de Natxo González serán matemáticamente equipo de Primera Federación sin necesidad de jugar. Otro escenario favorable es el empate de ambos conjuntos; si los dos firman tablas en sus respectivos encuentros, la distancia de nueve puntos se mantendría con solo nueve por disputarse, otorgando el título al club del Narcís Sala.

El éxito de esta campaña reside en un bloque sólido y nombres propios que han mantenido un nivel altísimo. Iñaki Álvarez lo ha jugado todo bajo palos, protegido por una defensa liderada por Carlos Blanco. En ataque, la sociedad formada por Marcos Mendes (11 goles) y Alexis García (9 goles) ha sido letal para los rivales. Solo una victoria del Atlético Baleares combinada con un tropiezo andreuense en Valencia aplazaría el alirón a la siguiente jornada, donde recibirían al Reus FC Reddis en un Narcís Sala que ya prepara sus mejores galas para una celebración histórica.