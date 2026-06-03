Sandro Toscano: "Venir a Reus fue la mejor decisión de mi vida"

Criado en la aristocracia de la Masía, pulido en el Real Madrid de la Youth League y madurado a golpes en vestuarios rotos por las deudas y las lesiones, Sandro Toscano (Cosenza, 1995) repasa una temporada brillante pero incompleta.

Al final, el premio gordo se fue a Ourense.

Teníamos el convencimiento absoluto de que éramos superiores. Te vas con una sensación muy agridulce porque ellos no demostraron ser mejores que nosotros. Nos tocó vivir la parte más cruel del fútbol y caer eliminados por acciones totalmente puntuales. Aun así, el orgullo por el año que hemos firmado es inmenso.

37 partidos, 3.189 minutos, habrá pedido un extra de vacaciones.

Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el míster. El primer día me sentó, fue directo y me dijo qué quería de mí; me prometió que si cumplía, jugaría. Ha sido facilísimo asimilar el sistema para dedicarse solo a disfrutar y competir.

Le habrán preguntado por su dieta.

El secreto es la tranquilidad mental. Lo peor para rendir es saltar al campo arrastrando problemas extradeportivos que te preocupen. Yo le saco hierro de inmediato a todo lo que no depende de mí. Tengo una enorme confianza en mis capacidades.

El verano decidirá si la Segunda RFEF se le ha quedado pequeña, como parece.

A nivel personal me he sentido de maravilla. He completado mi mejor temporada. Es evidente que cualquier futbolista aspira a subir de categoría y prosperar. El club ya me ha transmitido que quiere que siga, pero eso está en manos de mi representante. Decidiremos cuando salgan las ofertas.

Un mapamundi en su árbol genealógico.

Nací en Italia porque mis padres uruguayos vinieron a España de vacaciones y terminaron quedándose. Yo tenía apenas tres años. Mi padre trabajó siempre en la construcción y mi madre limpiando casas. Vengo de una familia muy humilde.

Sus raíces, por descubrir. Un viaje pendiente.

Todavía tengo pendiente viajar a Cosenza. No se ha dado aún la oportunidad, pero si, tengo curiosidad.

Tres años en el Barça, aunque casi en etapa de guarderia.

A esa edad no piensas en si vas a llegar al primer equipo. Solo asimilas la rutina y el enorme nivel de sacrificio diario.

La burbuja competitiva del Real Madrid en 2012.

Llegas a Valdebebas en edad juvenil y entras directo en una realidad paralela. Con 18 años te marchas de allí pensando que dejas atrás el mejor sitio del mundo. Es un proceso de aprendizaje duro, pero te curte.

El choque de bruces con el fútbol de los mortales en Sabadell, Badalona, Nàstic.

Salir de los filiales de élite te enseña la auténtica realidad de esta profesión. Hay estudios que demuestran que de la cantera del Real Madrid solo llega un 3% al fútbol profesional. El resto tenemos que buscarnos la vida en el barro.

Sueño roto en Alicante.

En la jornada cinco me rompí el cruzado y los meniscos tras empezar la temporada sintiéndome súper bien en el Hércules. Afrontar un año entero en blanco no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tienes que aceptar la situación y ser una roca a nivel psicológico. Me considero un afortunado porque estoy perfecto y otros compañeros arrastran secuelas graves.

Badajoz o el caos.

Carmelo del Pozo me renovó por un año en el Hércules, pero la nueva dirección deportiva entró con otras ideas y decidió no contar conmigo. Después firmé en Badajoz y vivimos un año malísimo en lo colectivo. El club era increíble, pero los problemas institucionales eran gigantescos.

Sin equipo, sin trabajo, sin perspectiva.

Llevaba quince años dando tumbos fuera de casa en años muy convulsos. Económicamente había tenido suerte, pero estaba vacío. Poner las cosas en la balanza y entrenar con el Reus hasta el mercado invernal fue la mejor decisión de mi vida.

Descubrir la felicidad en los entrenamientos.

Muchos pensaron que bajar a Tercera RFEF era dar un paso atrás en mi carrera. Se equivocaron por completo. Yo era feliz simplemente entrenando y volviendo a un sitio donde me querían tanto. Acerté de lleno.

La extinción definitiva del mediapunta clásico.

El fútbol evoluciona muy rápido hacia el físico. El mediapunta exquisito que no trabaja o que no corre está completamente extinguido. Ahora los entrenadores te exigen buenos controles, pero también pisar las dos áreas y ser un jugador rocoso.

Su reconversión en un box to box.

Con 20 años yo era un futbolista mucho más tierno en el césped. Ahora soy un jugador mucho más completo y defensivo. Me encuentro tan bien que mi objetivo es jugar por lo menos ocho años más, hasta los 38.

Analista financiero, estratega de mercados. Sin sorpresas con Hacienda.

Hace un par de años vi la oportunidad de formarme para el futuro y trabajo como analista financiero. Tengo clientes que son futbolistas profesionales y nos dedicamos a aconsejarlos para que inviertan bien sus sueldos.

Tutor de jóvenes con dinero fácil.

En esta profesión se vive muy bien, tienes demasiado tiempo libre y eres joven. No sabes decir que no a las tentaciones. Es habitual gastarse 200 o 300 euros en tonterías totalmente innecesarias. Mi trabajo es ayudarles a frenar eso y a crearse un colchón para cuando se apaguen los focos.