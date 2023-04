Sanciones en el fútbol catalán: Manu García, 2 partidos fuera tras la polémica 'mano'

El guardameta del Nàstic de Tarragona fue expulsado después de protestar a los árbitros tras un gol mal anulado en el añadido Mientras, el entrenador de porteros, Manu Oliva, 6 jornadas suspendido es la sanción más dura de la jornada

La RFEF ha hecho públicas las sanciones correspondientes a la jornada del 22-23 de abril disputada en Primera, Segunda, Tercera Federación y Primera Catalana.

Primera RFEF - Grupo II

Un gol anulado a Manu García (Nàstic de Tarragona) en el tiempo de descuente frente al Atlético Baleares, fue la chispa que detonó todo. El portero recibió la tarjeta roja directa tras protestar aireadamente a los árbitros. La sanción: 2 partidos.

Na terceirona espanhola, o goleiro Manu Garcia teria feito o gol de empate do Nàstic contra o Atlético Baleares, mas foi anulado porque a bola resvalou no braço antes de rebater na cabeça. Ele ficou maluco e acabou expulsopic.twitter.com/dyoC3OZT5x — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 23 de abril de 2023

Mientras, el entrenador de porteros no tuvo la misma suerte y ha recibido la suspensión más ejemplar de la jornada con 6 encuentros 'KO'.

También, el Barça Atlètic de Rafa Márquez pierde a Dionkou para el próximo partido frente al Osasuna Promesas.

Segunda RFEF - Grupo III y V

Pedro Dólera no podrá sentarse en el decisivo partido que tiene el Prat en casa frente al Terrassa de Jordi López. El consolidado técnico pratense, igualmente, no podrá alinear a Valentín por acumulación de tarjetas. De esta manera, el Prat pierde a uno de sus estandartes atrás que prácticamente ha disputado todos los minutos. Mientras, no podrá formar parte del cuadro egarense la próxima jornada, Servetti.

Por otro lado, Toni Vicente, mediocentro del Lleida Esportiu, también está suspendido por una jornada por completar ciclo de amarillas. El rival que se pierde, el Badalona Futur, partido decisivo por la permanencia.

En el grupo 5, el Cerdanyola no podrá contar con Bruno Lorente de cara al partido del fin de semana frente al Atlético Paso.

Tercera RFEF - Grupo V

Los jugadores sanciones para la próxima fecha y que, por lo tanto, deberán cumplir sanción la primera jornada del curso 2023-24 son Marc Muñoz (CF Montañesa), Jordi De Sande (Vilafranca FC), Miquel Molist (UE Tona), Iker Adell y Pachu (UE Rapitenca), Álex Alba (UE Castelldefels) y David Cura (UE Sants).

Mientras, Sanku, máximo goleador del CP San Cristóbal, deberá cumplir la suspensión en el partido de ida de la primera ronda de Play-Off frente a L'Hospitalet.

Primera Catalana

Grupo I

Toni Cunill (CF Torelló), Raúl Monroy e Ito - entrenador y segundo entrenador -, Edu Domingo, Castellvell, Juan Antonio Mesones - delegado - y Baragallo (Escola F. Mataró CE), Ot Bofill (UE Vic), Dembo (CE Banyoles), Lamin (UE Can Gibert), Adam Rovira (AEC Manlleu) y José González (CF Parets), bajas para la jornada 27 por sanción.

Grupo II

José Juan Moreno (CE Sabadell B), Joel Chiné y Marc García (Atlètic Lleida), Ramón García (CF Balaguer) Raúl Manso (Sant Cugat FC), Marc Díaz (Pirinaica FC), Daniel Vargas (UE Tàrrega) y Álex Ruiz (UE Rubí), sancionados por acumulación de tarjetas con una jornada.

Grupo III

Iker Oltra y Sergi Gómez (Santboià FC), Joel Sánchez y Dani García (AE Prat B), Jordi Prades(CE El Catllar), Eric Jerez y Ferran Meseguer (Ascó FC), Javi Martínez y Javier Jose Gallardo (UD Viladecans), Andreu Martí (Santfeliuenc FC), Marc Benito (CE Cambrils Unió), Eloi Pozuelo (Atlètic Sant Just), Martí Ramos (Martorell CF) y Matthew (Vilanova Geltrú CF), fuera un partido por suspensión.

Por otro lado, Adrià García (Santfeliuenc FC), baja dos partidos por comportarse de manera violenta durante el juego.