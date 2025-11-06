Sanción ejemplar al Reus FC Reddis

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Reus FC Reddis con una multa económica que podría alcanzar los 6.000 euros y la clausura parcial de sus instalaciones deportivas durante un partido oficial. La medida afecta concretamente a la grada situada detrás de una de las porterías y al sector ubicado tras el banquillo visitante, donde se produjeron los incidentes recogidos en el acta arbitral.

El castigo llega tras los hechos ocurridos durante el encuentro de Copa del Rey disputado en Reus, en el que el colegiado reflejó el lanzamiento de varios objetos al terreno de juego, tanto durante el desarrollo del partido como en la tanda de penaltis final. Aunque no se registraron heridos, la federación ha calificado los hechos como una “alteración del orden del encuentro de carácter grave”.

El organismo disciplinario ha advertido además al club de que, en caso de reincidencia, podría aplicarse la clausura total del estadio. Fuentes del Reus consultadas por este medio han lamentado lo sucedido y asegurado que ya se trabaja para identificar a los responsables y evitar que se repitan este tipo de comportamientos.

“El club condena cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad o el buen desarrollo de los partidos. Trabajaremos junto a las autoridades para garantizar un entorno seguro para todos los aficionados”, señalan en un comunicado.

La sanción se hará efectiva en el próximo encuentro como local, lo que supondrá que parte de la afición no podrá acceder al estadio. Mientras tanto, el Reus FC Reddis confía en que la medida sirva como punto de inflexión para reforzar su compromiso con el juego limpio y la convivencia en el deporte.