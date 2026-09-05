Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Betis - Real MadridClasificación LaLigaReacciones Betis - Real MadridMourinho1x1 Real MadridPróximo partido Real MadridAlcaraz - WuPróximo partido AlcarazOctavos US OpenPSG - MónacoHorario Valencia CF - FC BarcelonaRenovaciones PSGLesión EvbuomwanDecoTopuriaEspaña - Alemania Mundial BaloncestoVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a EspañaEtapa 14 Vuelta a EspañaFran GarcíaRivales Barça Champions FemeninaSuperordenador Barça OptaOrden de juego US Open hoyBOE ciclistasMaldiniXavi HernándezJorge ReyLuna SerratJosé LarrañagaAnthony GordonPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El San Cristóbal trae de vuelta a Arnau Pérez

Defensa lateral procedente del Pozoblanco

El jugador barcelonés defendió durante dos temporadas la camiseta del CF Badalona

Arnau Roca San Cristóbal

Arnau Roca San Cristóbal / @CPSanCristobal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El CP San Cristóbal ha cerrado la incorporación de Arnau Roca Sáez, lateral derecho de 23 años procedente del CD Pozoblanco. El defensa barcelonés llega para reforzar la zaga del conjunto de Terrassa. Roca ha militado las dos últimas temporadas en el CD Pozoblanco.

Durante la campaña 2025/26 disputó 23 partidos, 21 de ellos como titular, acumulando 1.846 minutos y anotando dos goles. Un año antes tuvo todavía más protagonismo, con 39 encuentros disputados, 38 como titular y más de 3.300 minutos sobre el terreno de juego. Antes de su etapa en Andalucía, el nuevo jugador del San Cristóbal defendió durante dos temporadas la camiseta del CF Badalona.

En la temporada 2023/24 participó en 25 partidos de Tercera Federación, mientras que el curso anterior disputó 29 un total de encuentros.

Noticias relacionadas y más

Su trayectoria se completa con una etapa formativa en el fútbol catalán, donde también pasó por el Badalona Juvenil y la Penya Anguera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL