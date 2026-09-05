El San Cristóbal trae de vuelta a Arnau Pérez

El CP San Cristóbal ha cerrado la incorporación de Arnau Roca Sáez, lateral derecho de 23 años procedente del CD Pozoblanco. El defensa barcelonés llega para reforzar la zaga del conjunto de Terrassa. Roca ha militado las dos últimas temporadas en el CD Pozoblanco.

Durante la campaña 2025/26 disputó 23 partidos, 21 de ellos como titular, acumulando 1.846 minutos y anotando dos goles. Un año antes tuvo todavía más protagonismo, con 39 encuentros disputados, 38 como titular y más de 3.300 minutos sobre el terreno de juego. Antes de su etapa en Andalucía, el nuevo jugador del San Cristóbal defendió durante dos temporadas la camiseta del CF Badalona.

En la temporada 2023/24 participó en 25 partidos de Tercera Federación, mientras que el curso anterior disputó 29 un total de encuentros.

Su trayectoria se completa con una etapa formativa en el fútbol catalán, donde también pasó por el Badalona Juvenil y la Penya Anguera.