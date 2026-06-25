Sampietro regresa al CF Badalona

El CF Badalona ha hecho oficial el fichaje de Genís Sampietro como nuevo entrenador. El técnico catalán sustituye en el banquillo del primer equipo a Mikel Azparren, quien regresa a sus funciones de director deportivo después de rozar el ascenso a la 2RFEF, del que se quedó a un solo gol.

Para Sampietro este fichaje supone un regreso muy especial a una casa conocida y es que el preparador firmó una gesta histórica con el juvenil de División de Honor local y en la campaña 2023/24 llevó al Badalona sub-19 a semifinales de Copa del Rey. Aquel torneo culminó con una vibrante eliminatoria en la ciudad de Oviedo.

Sampietro llega tras completar un año soberbio en las filas del CF Vilanova donde llevó al equipo de el Garraf a jugar el playoff dejando al Vilanova i la Geltrú en su mejor momento deportivo de los últimos veinte años.

El técnico cuenta además con una sólida experiencia formativa en la CF Damm. También dirigió a la UE Cornellà en Segunda Federación. En Cornellà demostró su versatilidad táctica alternando esquemas como el ofensivo 4-3-3 mientras que en su última etapa en el Garraf apostó con gran éxito por un equilibrado 4-4-2.