Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia PutellasJorge SalinasXavi PascualJorge MartínMercado Fichajes hoyCuadro MundialTopuriaEspaña Uruguay horarioFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEcuador - AlemaniaTúnez - Países BajosBarça Fútbol SalaMundial DirectoHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

Fútbol catalán

Sampietro regresa al CF Badalona

El técnico, en el Vilanova la temporada anterior, liderará el nuevo proyecto de los escapulados

Firmó una gesta histórica con el juvenil de División de Honor local y en la campaña 2023/24 llevó al Badalona sub-19 a semifinales de Copa del Rey

Genis Sampietro

Genis Sampietro / @cfbadalonasad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El CF Badalona ha hecho oficial el fichaje de Genís Sampietro como nuevo entrenador. El técnico catalán sustituye en el banquillo del primer equipo a Mikel Azparren, quien regresa a sus funciones de director deportivo después de rozar el ascenso a la 2RFEF, del que se quedó a un solo gol.

Para Sampietro este fichaje supone un regreso muy especial a una casa conocida y es que el preparador firmó una gesta histórica con el juvenil de División de Honor local y en la campaña 2023/24 llevó al Badalona sub-19 a semifinales de Copa del Rey. Aquel torneo culminó con una vibrante eliminatoria en la ciudad de Oviedo.

Sampietro llega tras completar un año soberbio en las filas del CF Vilanova donde llevó al equipo de el Garraf a jugar el playoff dejando al Vilanova i la Geltrú en su mejor momento deportivo de los últimos veinte años.

Noticias relacionadas y más

El técnico cuenta además con una sólida experiencia formativa en la CF Damm. También dirigió a la UE Cornellà en Segunda Federación. En Cornellà demostró su versatilidad táctica alternando esquemas como el ofensivo 4-3-3 mientras que en su última etapa en el Garraf apostó con gran éxito por un equilibrado 4-4-2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL