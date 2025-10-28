El Sabadell, ante su verdugo

Nuevo reto para el Sabadell de Ferran Costa, el único equipo invicto en el fútbol profesional, al que no le valdrá su resultado más habitual, el empate, si quiere pasar de ronda en Sa Pobla frente a un Poblense que ya se cruzó en su camino el pasado curso.

Los arlequinados llegan al encuentro tras un inicio de curso muy positivo, en el que solo la falta de gol le ha lastrado para no ser el lider destacado de la competición. De hecho, los catalanes encadenan seis partidos consecutivos sin encajar ni un tanto, y han dejado la portería a cero en siete de los nueve encuentros oficiales disputados hasta la fecha.

El cerrojo puesto sobre la portería de Diego Fuoli, que habrá que ver si también será titular en la competición copera, es la principal clave del buen hacer del nuevo Sabadell.

Ferran Costa no podrá contar con Genar Fornés ni Carlos García-Die, ambos por lesión.

No se lo pondrá fácil el Poblense, precisamente el equipo que eliminó al Sabadell en un recordado y polémico partido el pasado curso en la Copa Federación.

Los baleares también han iniciado el curso con una gran trayectoria, en su caso en una categoría por debajo, la Segunda RFEF. De hecho, la pasada semana se colocaron como líderes durante buena parte de su encuentro en el Johan Cruyff, pero un empate final del filial azulgrana acabó arrebatándoles la primera posición.

En este arranque de campaña, el Poblense suma cuatro victorias, tres empates y solo una derrota. En su campo, en Sa Pobla, todavía se mantienen como invictos.